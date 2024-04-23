Рада упростила оборот семян хлопчатника, он нужен для производства пороха

23 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №10427-1 – о внесении изменений в некоторые законы Украины о распространении сортов хлопчатника в Украине. "За" соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат, сообщил парламентарий от "Голоса" Ярослав Железняк.

Документ предусматривает упрощение процедур ввоза и оборота на территории Украины сортов хлопчатника, прежде всего на период военного положения и в течение 36 месяцев с даты его прекращения или отмены.

В частности, предусмотрено, что государственная регистрация сорта и/или государственная регистрация прав на сорт хлопчатника, в том числе генетически модифицированного, по требованию заявителя осуществляется без квалификационной экспертизы. В то же время ведение в оборот семян сортов хлопчатника и их использование разрешается без проведения сертификации семенного материала.

Отметим, что ранее регистрация немодифицированного хлопчатника занимала два-три года, а регистрация ГМО-хлопчатника вообще запрещена.

Почему это важно

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает создать благоприятные условия для оборота семян лучших сортов хлопчатника в Украине, а также для восстановления важной отрасли сельского хозяйства с целью обеспечения ресурсных потребностей отечественной промышленности.

По состоянию на 2024 год в Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине, содержатся сведения о двух сортах хлопчатника. Отечественные научные селекционные учреждения не в состоянии предложить для отрасли адаптированные сорта хлопчатника с высокими показателями технологических качеств.

В то же время, высокая зарегулированность разрешительных процессов чрезвычайно усложняет и практически делает невозможным законный ввоз сортов хлопчатника для исследований и промышленного выращивания в Украину.

О том, что Украина имеет стратегическую потребность в выращивании хлопка заявлял и первый заместитель министра агрополитики Украины Тарас Высоцкий. Чиновник призывал принять закон, который позволил бы завозить в Украину семена хлопчатника для развития отрасли.

Одним из ключевых предложений Высоцкого было создание хлопкового кластера в Одесской области. В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер анонсировал начало выращивания хлопка уже в этом году.

"Если изменения в законодательство будут приняты оперативно, то посевная кампания может начаться уже в конце апреля, и в этом году у нас будет первый урожай одесского хлопка", - написал Кипер.

Хлопок имеет особую ценность в условиях войны, ведь это – главный компонент для производства нитроцеллюлозы, используемый в военной промышленности для изготовления пороха. Потребность для Украины в нитроцеллюлозе оценивается в 10 тысяч тонн. Для этого необходимо засеять 30 тысяч гектаров или вдвое меньшую площадь, если выращивать хлопок на орошаемых землях, отмечал департамент аграрной политики Одесской ОВА.

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