Из-за глобального дефицита пороха в мире вырастут цены на боеприпасы

Американская компания Vista Outdoor, владеющая производителями огнестрельного оружия и патронов Remington, CCI, Alliant Powder, Federal, сообщила о вероятности глобального дефицита пороха. Поэтому в следующем году компания будет вынуждена повысить цены на боеприпасы.

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Об этом сообщает издание Newsweek.

Согласно письму, которое Vista Outdoor разослала своим клиентам, причиной повышения цен на боеприпасы стали события в мире, из-за которых наблюдается беспрецедентный спрос и ожидаемая глобальная нехватка пороха.

"В связи с мировыми событиями наши поставщики сообщили нам о беспрецедентном спросе и ожидаемом глобальном дефиците пороха. Таким образом, наши цены значительно возрастут", - говорится в письме вице-президента по продажам Бретта Нельсона. Он добавил, что новые прайс-листы будут доступны в ближайшие недели.

Повышение цен коснется продукции компаний Remington, CCI, Federal. Цены на патроны вырастут в диапазоне 1-7%, на порох Alliant Powder – до 10%, при этом его доступность будет ограничена.

В компании не уточнили, какие именно мировые события повлияли на дефицит пороха, но ясно, что война в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАСом привели к значительному спросу на боеприпасы.

Цены на боеприпасы неуклонно росли в течение десятилетий. Они заметно увеличились во время пандемии COVID-19, поскольку предложение резко возросло, а цепочки поставок были сильно нарушены.

Компания Vista Outdoor владеет почти 40 брендами товаров для спорта, активного отдыха и стрельбы.