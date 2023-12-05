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Финляндия увеличит производство боеприпасов и направит их Украине
Финляндия объявила о намерении увеличить производство артиллерийских боеприпасов и поставлять их в Украину. Об этом в интервью газете Iltalehti сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Hakkanen).
"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет и дальше наращивать производство боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время", – сказал министр.
Он также отметил, что, вероятно, этот вопрос будет решен к Рождеству. Можно сказать, что украинцы, ведущие борьбу за свое существование, получат от финнов очень ценный и необходимый подарок.
"Планы готовы. Сейчас публикуется план по значительному увеличению производства боеприпасов. Намерение состоит в том, чтобы Украина получила еще большую поддержку, чем сейчас. Вместе с тем мы будем и дальше повышать готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", - отметил Антти. Хеккянен.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По словам Хяккянена, Финляндия обратилась не только к НАТО и Европейскому союзу, но и напрямую к национальным правительствам европейских стран, с просьбой увеличить военную помощь Украине.
"Вооружение Украины является для нас очень важным вопросом. Главный приоритет нашего влияния на ЕС и НАТО состоит в том, чтобы подтолкнуть другие страны к увеличению производства боеприпасов", - отметил министр обороны Финляндии.
Стоимость расширения производства боеприпасов оценивается в десятки миллионов евро.
Вооруженная помощь от ЕС: Украина рискует недополучить снаряды
На сегодняшний день Украина очень нуждается в технике и боеприпасах от западных партнеров. Она продолжает полагаться на поставки, поскольку уровень потребления боеприпасов остается очень высоким.
В марте этого года Европейский союз обязался передать Украине один миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Но ЕС, вероятно, не сможет выполнить свое обещание.