США начнут поставлять Украине ракеты большой дальности в следующем году - Reuters

По данным Пентагона, Украине придется подождать до следующего года, прежде чем она получит первую крупную партию реактивных ракет GLSDB, которые США адаптировали для ударов на расстоянии почти 100 миль (160 км).

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Об этом пишет Reuters.

Украина нуждается в системах GLSDB, чтобы компенсировать ограниченное количество ракет ATACMS, направленных США, радиус действия которых также составляет 100 миль. Это позволит украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, достигаемом ракетой HIMARS, что заставит Россию переместить свои поставки еще дальше от линии фронта.

Отмечается, что минувшей осенью компания Boeing впервые обратилась в США с предложением закупить для Украины GLSDB. Тогда самым оптимистичным сроком поставки считалась весна этого года.

Люди, знающие текущие сроки, говорят, что компания Boeing поставит оружие в США в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед последующей отправкой в Украину.

В Пентагоне заявили, что поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан только в марте, поставка была задержана до конца года. Производство нуждалось в государственных материалах, поэтому подписание контракта сдерживало его начало.

Издание пишет, что Вашингтон не закупает эти ракеты для нужд США. Решение предоставить их Украине было принято на основе предложения, сделанного прошлым летом компанией Boeing, командованию США в Европе, которое занимается вооружением для Украины.

GLSDB объединяет в себе планерную авиационную бомбу малого диаметра с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26 (используется в HIMARS). Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения цели оружие использует GPS и инерциальную навигационную систему. Бомба имеет крылья, раскрывающиеся после пуска, что существенно увеличивает дальность поражения. Данные системы относительно новые и находятся в разработке в США только с 2019 года.

Стоимость одной ракеты GLSDB составляет около 40 тысяч долларов.

Украина давно просит у союзников предоставить дальнобойные ракеты. Первой на это отозвалась Великобритания и поставила дальнобойные крылатые ракеты "Storm Shadow", что дало стране новые возможности для ударов большой дальности.

Впоследствии Штаты согласились отправить ATACMS, но лишь средней дальности, опасаясь, что Украина будет бить по территории России.