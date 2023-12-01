США почнуть поставляти Україні ракети великої дальності наступного року - Reuters

За даними Пентагону, Україні доведеться зачекати до наступного року, перш ніж вона отримає першу велику партію реактивних ракет GLSDB, які США адаптували для нанесення ударів на відстані майже 100 миль (160 км).

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Про це пише Reuters.

Україна потребує систем GLSDB, щоб компенсувати обмежену кількість ракет ATACMS надісланих США, радіус дії яких також становить 100 миль. Це дозволить українським військовим вражати цілі на удвічі більшій відстані, яку досягають ракети HIMARS, що змусить Росію перемістити свої постачання ще далі від лінії фронту.

Зазначається, що минулої осені компанія Boeing вперше звернулася до США з пропозицією закупити для України GLSDB. Тоді найоптимістичнішим терміном поставки вважалася весна цього року.

Люди, обізнані з поточними термінами, кажуть, що компанія Boeing поставить зброю до США наприкінці грудня, після чого підуть кілька місяців випробувань перед подальшою відправкою в Україну.

У Пентагоні заявили, що оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний лише у березні, то поставка була затримана до кінця року. Виробництво потребувало державних матеріалів, тому підписання контракту стримувало його початок.

Видання пише, що Вашингтон не закуповує ці ракети для потреб США. Рішення надати їх Україні було ухвалене на основі пропозиції, зробленої минулого літа компанією Boeing, командуванню США в Європі, що займається озброєнням для України.

Додамо, GLSDB поєднує в собі планерну авіаційну бомбу малого діаметра з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26 (використовується у HIMARS). Боєприпас може вражати цілі на відстані до 150 км. Для наведення на ціль зброя використовує GPS та інерціальну навігаційну систему. Бомба має крила, які розкриваються після пуску, що істотно збільшує дальність ураження. Дані системи є відносно новими і перебувають у розробці в США лише з 2019 року.

Вартість однієї ракети GLSDB становить близько 40 тисяч доларів США.

Зазначимо, що Україна давно просить у союзників надати далекобійні ракети. Першою на це відкликнулася Велика Британія і поставила далекобійні крилаті ракети "Storm Shadow", що дало країні нові можливості для нанесення ударів великої дальності.

Згодом Штати таки погодилися надіслати ATACMS, але лише середньої дальності, побоюючись, що Україна битиме по території Росії.