Україна отримала лише 20 ракет ATACMS і перелік об’єктів, по яким їх можна застосовувати

Після багатьох повідомлень про те, що Україна нарешті ATACMS, стало відомо, що США надали лише близько 20 ракет. Їх доставка була здійснена в таємниці, щоб виключити можливість російської атаки.

Про це повідомляє The New York Times.

Тим не менш, офіційні особи США заявили, що цього достатньо. Було зазначено, що Україна може використовувати ці ракети, щоб досягти основні бази росіян, які використовуються окупантами для повітряної підтримки військ РФ і які розташовані лише на окупованій території.

Попри те, що Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька та завдати нищівних ударів, одна з умов, висунутих Америкою, полягає в тому, що ATACMS не можна використовувати для атак на території Росії.

Видання пише, що версія ракети ATACMS надісланої українцям, є невеликою (до 165 км) і являє собою касетний боєприпас, який викидає 950 невеликих бомб, які можуть завдати шкоди великій території.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська використали для ударів по російським базам американські далекобійні ракети ATACMS.

Під час атак у вівторок Україна використала довгоочікувані ракети в операції під кодовою назвою Dragonfly, завдавши удару по авіабазі в Азовському морі та у східній Луганській області, яка має вирішальне значення для її боротьби на східному фронті.

Україна пообіцяла не обстрілювати американськими ATACMS міжнародно визнані кордони Росії. Такі ж запевнення вона дала, коли Британія та Франція пожертвували свої ракети великої дальності.