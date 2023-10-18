Украина получила всего 20 ракет ATACMS и перечень объектов, по которым их можно применять

После многих сообщений о том, что Украина наконец-то ATACMS, стало известно, что США предоставили лишь около 20 ракет. Их доставка была осуществлена в секрете, чтобы исключить возможность российской атаки.

Об этом сообщает The New York Times.

Тем не менее, официальные лица США заявили, что этого достаточно. Было отмечено, что Украина может использовать эти ракеты, чтобы добиться основных баз русских, которые используются оккупантами для воздушной поддержки войск РФ и которые расположены только на оккупированной территории.

Несмотря на то, что Украина хотела попытаться застать россиян врасплох и нанести сокрушительные удары, одно из условий, выдвинутых Америкой, заключается в том, что ATACMS нельзя использовать для атак на территории России.

Издание пишет, что версия ракеты ATACMS, присланной украинцам, является небольшой (до 165 км) и представляет собой кассетный боеприпас, который выбрасывает 950 небольших бомб, которые могут нанести ущерб большой территории.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска использовали для ударов по российским базам американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Во время атак во вторник Украина использовала долгожданные ракеты в операции под кодовым названием Dragonfly, нанеся удар по авиабазе в Азовском море и в восточной Луганской области, которая имеет решающее значение для ее борьбы на восточном фронте.

Украина пообещала не обстреливать американскими ATACMS международно признанные границы России. Такие же заверения она дала, когда Великобритания и Франция пожертвовали свои ракеты большой дальности.