Украинские аграрии уже засеяли почти 3,5 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых

По состоянию на 10 мая на контролируемой Украиной территории уже засеяно 3,5 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что украинские аграрии уже засеяли 3 млн. 407,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Из которых, в частности:

кукурузы – 1 960,7 тыс. га;

ячменя – 775,7 тыс. га;

пшеницы – 240,7 тыс. га;

гороха – 161,1 тыс. га;

овса – 159,9 тыс. га;

проса – 16,7 тыс. га;

гречихи – 5 тыс. га.

По данным ведомства, за прошлую неделю аграрии посеяли 861 тыс. га яровых культур. В лидерах сельхозпроизводители Сумщины, где через неделю посеяли 97,4 тыс. га.

Больше всего посеяли аграрии таких областей:

В Киевской области – 31,3 тыс. га пшеницы, 43,1 тыс. га ячменя, 5,8 тыс. га гороха и 6 тыс. га овса.

Днепропетровщине – 28 тыс. га пшеницы, 50 тыс. га ячменя, 14,17 тыс. га гороха, 1 тыс. га овса;

В Тернопольской области – 18,9 тыс. га пшеницы, 63,6 тыс. га ячменя, 3,6 тыс. га гороха и 5,1 тыс. га овса;

Сумская область – 18,2 тыс. га пшеницы, 17,9 тыс. га ячменя, 5,6 тыс. га гороха и 9,8 тыс. га овса;

В Житомирской области - 16,5 тыс. га пшеницы, 19,3 тыс. га ячменя, 3 тыс. га гороха и 26 тыс. га овса;

В Хмельницкой области – 14,8 тыс. га пшеницы, 59,1 тыс. га ячменя, 2,6 тыс. га гороха и 2,5 тыс. га овса;

В Винницкой области - 11,5 тыс. га пшеницы, 55 тыс. га ячменя, 6 тыс. га гороха и 1,1 тыс. га овса.

Кроме того, подсолнечника посеяно 2 967,5 тыс. га, сои – 566,7 тыс. га, сахарной свеклы – 248,4 тыс. га.

Как свидетельствуют данные Минагрополитики, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине прогнозируется засеять 5,601 млн га. Посевные работы уже проведены на 70% запланированных площадей.

В 2024 году урожай будет меньшим

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн тонн.

Отметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при самом плохом сценарии они могут немного уменьшиться.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.