Вітчизняні фермери можуть безкоштовно отримати насіння соняшника

Фермери з прифронтових та деокупованих територій можуть отримати насіння соняшника. Допомога пропонується аграріям, які раніше подавали заявки через Державний аграрний реєстр на одержання насіння кукурудзи, проте їм не вистачило посівних одиниць цієї культури.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що компанія «Лідеа Україна» через Програму USAID АГРО за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України передасть аграріям із найбільш постраждалих від війни областей 2858 посівних одиниць насіння соняшника.

Хто може подати заявку

Як зауважують в МінАПК, подати заявку можуть агровиробники, що обробляють від 5 до 500 га у Дніпропетровській, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Кожен фермер, якому не вистачило насіння кукурудзи, зможе отримати до 40 посівних одиниць соняшника. При цьому, як пояснюють в МінАПК, подавати нову заявку до ДАР не потрібно, організатори самі контактуватимуть з пропозицією з тими, хто подавав заявки.

"Агровиробники з прифронтових та деокупованих територій зможуть виростити та поставити на ринок щонайменше 24 тис. тонн соняшника. За попередніми прогнозами, врожай, зібраний із безкоштовно наданого насіння, принесе аграріям приблизно 360 млн грн виторгу, що сприятиме відновленню агровиробництва в постраждалих від війни громадах", - підкреслюють в МінАПК.

Нагадаємо, нещодавно в межах ініціативи AGRI-Україна від USAID, компанія «Лідея Україна» передала 3 362 посівні одиниці насіння кукурудзи. Їх отримали фермери прифронтових громад Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Організацію доставки насіння забезпечить Всеукраїнська асоціація громад, реалізуючи за сприяння Програми USAID АГРО проект «Згуртовані громади».

Зауважимо, станом на 10 травня на контрольованій Україною території вже засіяно 3,5 млн гектарів ярих зернових і зернобобових культур.

Нова програма USAID Harvest підтримає українських аграріїв на $250 млн

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) презентувало нову програму USAID Harvest, націлену на інвестування в майбутнє аграрного сектору України у розмірі понад 250 млн доларів.

Йдеться як про насіннєві матеріали, добрива, що допомагають забезпечувати продовольчу безпеку не лише України, але й усього світу, так і про непохитну підтримку системних реформ в Україні: земельної, реформи з меліорації, розвиток переробки, що є надважливими на сьогодні.

Крім того, підтримка буде спрямована на малих виробників зерна та олійних, аби розширити ринки їхнього експорту.

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