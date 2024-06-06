Аграрии могут получить 25% стоимости сельхозтехники 86 отечественных производителей: как воспользоваться программой

Аграрии могут получить 25% компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники уже 86 украинских производителей. В обновленный перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включена продукция еще 24 украинских производителей.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что в перечне уже 7 880 номенклатурных позиций техники и оборудования.

«На сегодняшний день агрокомпании могут получить 25% компенсации за купленную сельхозтехнику уже 86 производителей — это почти 8 тысяч номенклатурных позиций. То есть количество производителей в реестре системно растет. Рассчитываем, что благодаря программе спрос на украинскую сельхозтехнику вырастет, что будет стимулировать увеличение объемов ее производства, как это было в предыдущие годы действия программы», – отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Какая техника в списке

Среди добавленных к обновленному перечню отечественной сельхозтехники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджета, в частности следующие позиции: тракторы, тракторные прицепы, жатки, почвообрабатывающая техника и оборудование (плуги, бороны, глубокорыхлители, бороны-лущильники, культиваторы для цельного), посевные и почвообрабатывающие комплексы, семенные бункеры и накопители-перегрузчики зерна, оборудование для сушки зерна, машины для очистки, сортировка, калибровка семян, зерновых и бобовых культур, погрузчики зерна и зернометатели, винтовые конвейера, нории, машины для внесения для химической защиты сельскохозяйственных культур, прицепы и бункеры для перевозки зерна, техника и оборудование для птицеводства, оборудование для содержания свиней, КРС и телят, взвешивающее оборудование.

Как отмечают в Минэкономики, по мере поступления и рассмотрения новых заявок от производителей техники и оборудования перечень будет обновляться.

Чтобы быть включенным в список, производитель должен подать заявку и документы к ней в Минэкономики. Заявки по включению техники в перечень в текущем бюджетном периоде подаются до 31 октября.

Как получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники

Чтобы получить 25% компенсацию стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

В этом году на реализацию программы в бюджете предусмотрено 1 млрд. грн.

По расчетам Минэкономики, поддержкой от государства смогут воспользоваться около 4000 аграриев.

На сегодняшний день в программе принимает участие 31 банк.

Напомним, первые три агропредприятия уже получили компенсацию за приобретенную сельхозтехнику украинских производителей на общую сумму 220 тысяч гривен. Предприятия работают в Днепропетровской, Тернопольской и Черкасской областях. Общая стоимость приобретенной ими сельхозтехники – 880 тысяч грн.