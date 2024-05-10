Украинские аграрии смогут приобрести отечественную технику за кредит от ПриватБанка

ПриватБанк поддерживает программу государственных компенсаций за сельхозтехнику украинского производства "Сделано в Украине", согласно которой украинские аграрии могут приобрести в кредит от ПриватБанка технику отечественных производителей, внесенную в реестр, и получить за нее компенсацию до 25% стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"ПриватБанк будет активно предоставлять финансирование сельхозпроизводителям в рамках государственной программы компенсаций за сельхозтехнику украинского производства, которая была анонсирована в рамках политики "Сделано в Украине", - говорится в пресс-релизе ПриватБанка.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгения Заиграева, банк является одним из лидеров на рынке кредитования агротехники и спецтехники для украинского бизнеса и активно принимает участие в государственных программах и проектах с европейскими кредиторами, чтобы сделать приобретение современной отечественной агротехники более доступным для фермеров и хозяйств.

"Мы активно поддерживаем развитие программ государственных компенсаций за приобретение техники отечественного производителя. Эти программы - реальная поддержка не только агросектора, но и экономики Украины", - отметил Евгений Заиграев.

Также он сообщил, что со своей стороны банк развивает современные кредитные программы для аграриев, чтобы сделать кредитование максимально простым, удобным и быстрым.

Что предполагает программа компенсаций

Согласно программе, украинские аграрии могут приобрести в кредит от ПриватБанка технику отечественных производителей, внесенную в реестр, и получить компенсацию за нее до 25% от стоимости.

По данным Министерства экономики Украины, уже сегодня в перечне сельхозтехники и оборудования отечественного производства, стоимость которых частично компенсируется из бюджета, несколько тысяч номенклатурных позиций техники.

В программе принимают участие только те банки, которые подписали с Министерством экономики Меморандум об общих началах сотрудничества. Пакет документов для получения компенсации нужно подавать в тот банк, через который была произведена оплата.

Добавим, что программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украине стартовала 8 апреля.

Как получить компенсацию

Следует выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики.

Купить сельскохозяйственную технику у отечественного производителя.

Подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

Получить компенсацию на счет банка.

Важно! Приобрести технику или оборудование нужно у производителя, аккредитованного участником программы, а оплатить покупку следует через уполномоченный банк, в том числе через ПриватБанк.

Также необходимо обратить внимание на предельный срок подачи и проверки документов по программе компенсации 25% за отечественную технику и оборудование, приобретенные:

до 1 декабря текущего бюджетного периода – подаются до 5 декабря текущего года;

с 1 декабря текущего бюджетного периода – подаются до 1 апреля следующего бюджетного периода.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей:

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве . Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн грн.

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

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