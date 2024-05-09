В Черкасской области планируют производить чищенный вакуумированный картофель

Предприятие "Воля" получило грант для покупки необходимого оборудования для обработки и чистки картофеля перед продажей. Оборудование уже заказано и производится, поэтому производство планируется запустить этой осенью.

Об этом сообщил AgroPortal.

По словам соучредителя ООО "Воля" Дмитрия Ткаченко, компания получила грант для покупки необходимого оборудования для обработки картофеля перед продажей.

Ткаченко рассказывает, что они планируют производить продукт для внутреннего рынка из отечественного овоща, хотя украинские потребители могут воспринять такой картофель как нестандартный и дорогой продукт.

"Все пугаются, что это достаточно необычный и дорогой продукт для украинского потребителя. Однако, поскольку мы сами выращиваем сырье, можем быть гибкими в ценообразовании. Это будет наша собственная продукция по собственному картофелю", - отметил он.

Предприятие планирует перерабатывать до 10 тонн картофеля каждый день и намерено привлекать к этому процессу других картофелеводов. Очень важно, чтобы картофель был однородным, то есть одного сорта. Если картофель будет разных сортов, возрастут объемы, необходимые для получения конечной цифры.

"Если это сорта, с которыми мы не работаем, то, вероятно, минимально необходимая партия будет от 10-20 т", – предполагает Ткаченко.

Сейчас "Воля" проводит исследования, какие сорта лучше всего подходят для вакуумирования. По предварительным результатам два сорта от немецкой компании Solana, которые выращивают в Украине, уже отобраны для дальнейшей переработки.

Какие сейчас цены на картофель

Картофель является одним из базовых видов сельхозпродукции в Украине урожай оценивается примерно в 16 млн тонн в год. Точная цифра неизвестна, и может варьироваться в пределах 12 млн тонн к 20 млн тонн. Разница в подсчетах объясняется тем, что более 90% картофеля выращивается в частных хозяйствах для собственного потребления, поэтому он не попадает ни в одну статистику.

Среди факторов, которые будут давить в этом сезоне на стоимость картофеля в сторону уменьшения, есть интерес к ультраранним сортам. Пока многие аграрии не рискуют "играть вдолгу" и пытаются как можно быстрее вырастить и сразу продать урожай. Из-за этого в начале сбора урожая в 2024 году предложение картофеля значительно возрастет, тем самым давя вниз на цены.

Что касается прошлогоднего урожая, то в середине апреля украинские фермеры были вынуждены снижать цены на картофель. На сегодняшний день оптовые цены на овощ в Украине опустились до 12-17 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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