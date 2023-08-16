Украина готова помочь ЕС с обеспечением картофелем, не только по объемам, но и по качеству – Ярослав Андреев, УАВК

Картофель является вторым по социальной значимости пищевым продуктом в Украине после хлеба. Большую часть населения выращивает на огородах, поэтому можно только догадываться о доступности этого продукта и состоянии дел в отрасли. Чтобы разобраться в этой теме, редакция пообщалась с исполнительным директором Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ярославом Андреевым.

Ярослав, добрый день. Как известно, Госстат на время военного положения прекратил публикацию данных по производству сельхозкультур. До войны производилось до 20 млн тонн картофеля в год, а что у нас сейчас, с временной оккупацией части регионов?

Очень сложно подсчитать производство "для себя" в частных хозяйствах, тем более что это до 90% от всего урожая. Но тенденция такова, что из года в год снижаются посадочные площади под картофелем.

Госстат до войны отчитывался о показателях урожая около 20 млн тонн, но они достаточно сомнительны. Минимальная оценка на 2022 год составляет порядка 12 млн тонн, но, учитывая процент утраченных с начала полномасштабного вторжения территорий и падение производства на 6% согласно Госстату, я бы сказал, что 16 млн тонн – это реалистичная цифра. Однако даже 12 млн тонн хватит населению, потому что картофель в Украине растет повсюду и растет неплохо.

Частные и приусадебные домохозяйства без современных технологий обладают невысокой урожайностью на уровне 17 тонн/га, тогда как "профессиональные" производители с современной агрономией собирают 40-60 тонн/га в зависимости от сорта и свойств почвы. То есть благодаря хорошему сорту и грамотному соблюдению технологий обработки, защиты, подкормки и полива урожай может варбироваться в 2-3 -кратном диапазоне.

В целом статистика следующая:

Оценка урожая картофеля в 2022 году (данные УАВК) – 16,6 млн тонн ;

; Оценка урожая картофеля в 2022 году (данные Госстата) – около 20 млн тонн ;



; Посевные площади в 2022 году (данные УАВК) – около 1 млн га ;

; Посевные площади в 2023 году (данные УАВК) – около 880 тыс. га , то есть падение за год на 12% при ожидаемых 30% ;



, то есть падение за год на при ожидаемых ; Средняя урожайность - 35 тонн/га ;

; Главный экспортер картофеля – Молдова, 30 тыс. тонн за первое полугодие 2023 года.



В стране война, растет себестоимость выращивания картофеля и сопутствующие расходы, а аграрии максимально экономят на всем. Когда данная экономия даст отложенный эффект в виде сокращения урожайности?

Влияние оптимизации затрат будет заметно уже в этом сезоне. Но складывается очень интересная ситуация, потому что нынешний год снова стал необычным в плане погодных условий. Я еще недавно слышал на местах жалобы на плохой урожай картофеля в сезоне-2023, но сейчас ситуация улучшается благодаря благоприятным погодным условиям.

По состоянию на середину августа можно сказать, что основной объем товарного картофеля на полях уже сформирован, и мы можем уже достаточно уверенно сказать, что в этом году будет хороший урожай.

В середине июля производители планировали достаточно высокую цену картофеля в оптовых закупках - 10-12 грн/кг, исходя из себестоимости производства и возможных объемов урожая. Но сейчас уже все говорят, что год может быть достаточно успешным. То есть у нас третий год подряд будет хороший урожай картофеля и это снизит цену - уже не дают 10-12 грн/кг, прогноз в закупке снизился до показателей прошлого года, 4-5 грн/кг". Ярослав Андреев исполнительный директор УАВК

Аналогичные тенденции верны и для молодого картофеля, который очень упал в цене на оптовом рынке. Если в начале сезона, совпавшего с сильной засухой, молодой картофель в закупке стоил 40-50 грн/кг, то сейчас предлагают и за 9 грн/кг.

В общем, когда начнется массовое выкапывание картофеля, то оптовые цены на него просядут достаточно сильно – до 4-5 грн/кг. Это вызвано закрытостью наиболее перспективного для Украины европейского рынка и отсутствием возможности вывозить из страны большие объемы картофеля. Поэтому промышленные производители, которые могли бы работать на иностранный рынок, будут "сбрасывать" урожай, и это также будет давить на цену в разгар сезона. Только те производители, кто обеспечил себя хранилищами, смогут "придержать" продукцию до стабилизации цен.

Есть ли риск, что лучший урожай экспортируют, и мы будем вынуждены есть менее качественный картофель или импортировать его?

Мы даже в теории не сможем вывезти его. Европа закрылась от нас с помощью карантинных директив, прямо блокирующих ввоз украинского картофеля. При этом многие наши производители соблюдают все европейские условия и оформляют сертификаты относительно участков, свободных от карантинных организмов. Нас просто не хотели видеть в ЕС, потому что мы достаточно сильные конкуренты для их производителя, и по объемам, и уже по качеству, если говорить именно о промышленном производстве. В принципе, в отрасли ситуация аналогична запрету экспорта зерна в восточноевропейские страны - здесь основным является фактор лоббизма европейского производителя.

В то же время тенденции начинают меняться. В этом в Европе второй год плохой урожай картофеля, его недостача в прошлом году достигала 20%. Германия, крупнейший европейский производитель картофеля, в этом году уже имеет недостачу 8-12% и в конце концов могут достигнуть 20% .

Украина еще с 2017 года пытается открыть экспорт картофеля в ЕС, определенный прогресс был, и мы в 2021-2022 годах достаточно существенно продвигались по этому направлению, но война все остановила, в частности, согласование фитосанитарных аспектов. Поэтому в прошлом году крупнейшим импортером нашего картофеля стала Молдова, с ее небольшим внутренним потреблением. Хотя понятно, что картофель оттуда транзитом едет в другие страны.

Поэтому Европа на фоне засухи и уменьшения собственного производства картофеля становится менее строгой и начинает смотреть в сторону наших производителей. Надеюсь, что европейский рынок все же откроется для начала хотя бы в сегменте картофеля для переработки на чипсы и фри.



Насколько Украине недостает площадей для хранения картофеля?

Здесь как и с элеваторами для зерна – негативно влияют блекауты, обстрелы россиянами складов, мало кто из производителей может обеспечить себя генераторами и горючим к ним, мало кто имеет промышленные хранилища. У нас в стране в принципе не хватает "профессиональных" картофелехранилищ с возможностью контролировать температуру хранения и поддерживать постоянную атмосферу внутри.

Это давит вниз на цены в сезон уборки, потому что производители без нормальных хранилищ пытаются сразу продать урожай. На решение этой проблемы была направлена деятельность УАВК еще в 2020-2021 годах, когда вводились программы поддержки картофелеводства. Например, в 2021 году государство компенсировало до половины стоимости строительства картофелехранилищ, всего за год выделили 60 млн грн, но дальнейшему развитию помешала война.

Что имеем по импорту картофеля? Да, торговля со страной-агрессором РФ и Беларусью остановлена, но я все больше слышу о росте овощеводства в Средней Азии и Закавказье

Опять же, у нас третий год ожидается хороший урожай, и ее импорт экономически нецелесообразен. Импорт, идущий к нам из Европы – это в целом семенной материал. Азиатским странам невыгодно везти картошку к нам из-за сложной логистики, но и нам к ним на рынок выходить очень тяжело.

Например, в прошлом году была большая заинтересованность азербайджанцев в нашем картофеле. Но в условиях войны логистика получилась бы "золотой", если везти через дунайские порты, через Европу и Турцию. К сожалению, российская продукция доминирует на рынках Средней Азии и Закавказья, в первую очередь из-за более короткого плеча логистики.

А как с началом войны изменилась зависимость от импорта посадочного материала, техники и других сопутствующих ТМЦ, в том числе произведенной страной-агрессором?

В украинском картофелеводстве существует много предложений оборудования от иностранных производителей. Но у нас хватает и своих предприятий, производящих оборудование для отрасли: перерабатывающие линии, линии для сортировки урожая, поэтому потребность в импортных технических средствах невелика.

Единственная категория, в которой отечественные производители пока не могут многое предложить - это полевая техника, в частности, картофелеуборочные комбайны. Для некоторых членов УАВК очень сложно их купить, особенно для тех, чьи хозяйства понесли прямые убытки от российской агрессии.

Более существенной проблемой стало подорожание топлива из-за возвращения довоенной ставки акциза. В картофелеводстве доля затрат на логистику меньше по сравнению с растениеводством – 5-10%, но в абсолютных измерениях это все равно достаточно существенные средства. Также необходимо закладывать на осенне-зимний сезон риски повторного блэкаута и запасаться топливом для генераторов.

И опять же, такие генераторы – это очень существенная проблема. Кому-то их разбили обстрелами россияне, у кого-то банально нет средств их купить и обеспечить хотя бы минимальную работу своего картофелехранилища. Это тоже будет влиять, но я еще не могу точно назвать цифры, сколько это будет в процентном измерении.

Институт картофелеводства НААН Украины в Немишаево Киевской области. Работает ли сейчас и насколько его деятельность имеет реальную пользу для бизнеса?

Да, конечно, Институт сейчас работает, и работал с начала полномасштабной войны. У них есть лаборатория, которая производит анализ семенного картофеля на болезни и вирусы. Они получают партии семенного картофеля от производителей, проверяют его в лабораторных условиях и дают заключение о качестве и категории семян. После этого семенной материал украинской репликации покупают производители, выращивающие из него товарный картофель.

Также Институт ведет селекционную работу, поддерживает существующие и разрабатывает свои сорта картофеля, причем достаточно конкурентные на рынке. Есть интересные декоративные сорта, например, с фиолетовой окраской, которые могут быть востребованы на нишевых рынках, в переработке – это те же цветные чипсы без химических красителей.

То есть учёные работают, хотя по ним, конечно, тоже ударила война, недофинансирование, но они крутятся как могут. Нельзя сказать, что они заняли пассивную позицию и не участвуют в работе отрасли.

Что касается переработки картофеля. Как война повлияла на продукцию с прибавочной стоимостью?

К примеру, крахмальные заводы себя довольно неплохо чувствуют в условиях невозможности экспортировать большие объемы товарного картофеля в Европу. А крахмал – это именно тот продукт, который нормально можно относительно легко экспортировать, и так оно и выходит. Заводы по его производству частично разгружают внутренний рынок, забирая с него излишки картофеля.

За последние 10 лет крупные игроки открыли крахмальные заводы на западе Украины. Эти предприятия входят в структуру агрохолдингов и имеют свои картофельные поля под переработку. Однако, кроме своего картофеля, они принимают на переработку и продукцию от посторонних производителей, создавая нишу для сбыта низкокачественного урожая.

Развивается ли в Украине картофельная кооперация, когда мелкие производители и крестьяне не сдают урожай перекупам, а пытаются его совместно реализовать на более выгодных условиях?

Кооперативное движение – болезненный вопрос не только в картофелеводстве, но и в любой агросфере. Сейчас для создания кооператива главный вопрос – обеспечить качество и товарность картофеля, что под силу более-менее серьезным хозяйствам. Фермеры с их несистемностью и отсутствием правильной агрономии вынуждены сдавать урожай перекупам.

По сути, вопрос качества и кооперации сам по себе решился благодаря сетям ритейла, где нельзя просто взять и продать картофель неизвестного происхождения из частной усадьбы. Большой ритейл, через который проходит основная часть пищевых продуктов в стране, достаточно требователен к документам.

Да, я иногда вижу на полках магазинов картошку "трэш" с раскалибровкой по размерам и со следами болезней, хотя и выращенную в промышленном хозяйстве и с необходимыми документами. Но это не меняет сути – низкокачественный картофель от крестьян можно было выкладывать на полки весной 2022 года, когда из-за российского вторжения возник разрыв логистических связей, и охотно продавались любые продукты питания. Сейчас ритейл готов к сотрудничеству именно с системными производителями, способными гарантировать качество, объемы и своевременность поставок.

Для маленьких производителей ситуацию с кооперацией и сбытом могли бы поправить перерабатывающие компании. Например, "Клуб Чипсов" из Днепра размещает заказы на закупку картофеля тех сортов, которые лучше всего подходят для производства именно чипсов. Но к такому картофелю предъявляются требования по качеству, которые способны выполнить преимущественно промышленные производители картофеля, или те, кто им профессионально занимается. В свою очередь, компания-переработчик, которая заинтересована в качестве сырья, может снабжать фермеров средствами защиты росин, разрабатывать схему обработки полей, контролировать производственные процессы и т.д.

Фиксируете приток новых предпринимателей в отрасль? Может быть, кто-то переходит в овощеводство из-за низкой рентабельности растениеводства в условиях войны?

Да, структура рынка изменилась. Мы временно потеряли юг, который в основном обеспечивал большую часть раннего картофеля. Но появился ряд предприятий в Днепропетровской и Черновицкой областях, которые подхватили эту эстафету и уверенно заявили о себе.

Также структуру рынка формирует спрос. В прошлом году вырос спрос на чипсы. Это понятно – мужчины, а особенно – военные, предпочитают уже готовый продукт. Из Украины уехало очень много основных потребителей свежего картофеля, а именно женщин и детей.

В этом году ситуация несколько откатилась в сторону столового картофеля, поскольку часть женщин вернулась в страну. Это рынок, он всегда динамичен, потому и производители реагируют соответственно, изменяя структуру сортов картофеля каждый год.

Сколько начинающий картофелевод должен иметь земли в обработке, чтобы вести более-менее серьезный бизнес с конкурентной себестоимостью?

Конечно, чем больше у вас земли под посадку, тем меньше удельные затраты на СВР, агротехнологии, обработку земли, технику, агрономы. Есть очень много фермеров-единоличников, у которых в корзине культур есть 5-20 га картофеля. В принципе, это уже нормальные объемы для выхода на мелкооптовый рынок и формирование партий с более или менее нормальными объемами.

Если более серьезно этим заниматься, то нужно иметь от 100 га, здесь уже можно думать о сотрудничестве с крупными перерабатывающими компаниями и закупке собственной техники. 50-100 га – это более-менее нормальный объем для формирования приличных партий картофеля, с которым можно спокойно выходить на оптовые рынки, и о реализации которых уже можно договариваться с сетями ритейла.

Посоветовали бы выращивать картофель как основную культуру или лучше хеджировать им риски в зерновом растениеводстве?

Нет однозначного подхода, это две разные философии. Есть многокультурные компании с зерновой и овощной группой, тогда как другие предприятия занимаются только картофелем. Под картофелем, как и под любой культурой, истощаются поля, поэтому надо делать севообороты или засевать их хотя бы культурами-сидератами. Даже компании, занимающиеся исключительно картофелем, закупают и засевают те же подсолнечники, банально для севооборота.

Здесь нет единой концепции. Картофель в принципе имеет отличную от тех же зерновых технологию выращивания – там совсем другая техника, а ваш агроном должен иметь специфические знания именно по картофелю.

Российский теракт на Каховской ГЭС повлияет на урожай?

Влияние будет небольшое, потому что главные регионы картофелеводства – это север, центр и запад. Картофель растет повсюду по Украине, но лучшие для нее регионы – Винницкая, Житомирская, Черниговская, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Верховная Рада, Кабмин, налоговое законодательство. Что для отрасли актуально и необходимо принять для улучшения вашей работы?

Война нам все спутала. У нас была разработана программа поддержки картофелеводства (в 2021 году на ее выполнение из бюджета выделили 53 млн грн). Мы как раз согласовали увеличение до 80 млн грн в 2022 году, а также включение в нее финансирования закупки линий для доработки картофеля – мойки, сортировки, упаковки.

Имели тогда с Минагрополитики встречу в первой декаде февраля, а во второй декаде началась полномасштабная война, и все эти средства были перераспределены на другую помощь, в частности, программу поддержки садов и теплиц.

Что нам сейчас нужно – закончить гармонизацию с европейским законодательством. Там буквально осталось два нормативно правых акта, но, к сожалению, у министерства пока еще другие приоритеты. Хотя наши интересы так же существенны, как у зернотрейдеров или компаний по разработке СЗР. Однако, пока ждем". Ярослав Андреев исполнительный директор УАВК

Кроме того, государству следовало бы более активно работать с Евросоюзом на правительственном уровне для открытия европейского рынка для нашего товарного картофеля или хотя бы технического для переработки. По крайней мере, это нам очень, очень помогло бы.

В действительности эта система экспорта уже создана, и европейским экспертам оставалось только подтвердить ее работоспособность. Они должны приехать, посмотреть, как у нас это работает, и сказать: да, у вас это работает нормально, можете отправлять партии картофеля в ЕС. Это последний шаг, но мы до сих пор не можем его сделать.

В вашу ассоциацию входят хозяйства, которые сейчас оказались на временно оккупированных территориях. Что там сейчас происходит?

Одно из хозяйств-членов УАВК работало в Донецкой области, с ними связи нет. Еще одно у нас под Николаевом, они в 2022 году остановили работу, пока из Херсона не выгнали оккупантов. Но картошку в этом году они не сажали из-за заминированной территории и расположения угодий в зоне артиллерийского поражения.

На левом берегу Херсона есть земли ФГ "Аделаида", но сейчас они работают преимущественно на своем участке в Житомирской области, а не на ВОТ. Здесь довольно чувствительный вопрос, и люди по-разному воспринимают работу аграриев в оккупации. Кто-то считает, что надо как-то вертеться и обеспечивать жизнь и потребности в пище наших людей в оккупации, а для других это безусловная коллаборация.

Примечательно, что в прошлом году с левого берега в Херсон шла продукция овощеводства, ее в городе было "по шею". Я говорил об этом с местными, когда доставляли им гуманитарный груз после подрыва дамбы. Местные жаловались, что в прошлом году у них овощи стоили как обычно – по 20-30 грн/кг, а в 2023 году поставки закрыли и цены сравнялись с остальной страной, чуть ли не до 70 грн/кг доходили. В общем, такое чувство было, что в городе населения осталось, ориентировочно, около 15% от довоенного. Очень тяжело там сейчас.

Государство с началом войны "срезало" поддержку агросектора, оставив программу "5-7-9%". Какие отзывы картофелеводов о ней?

Да, наши участники пользовались этой программой. Основная сложность с 5-7-9% была в начале прошлого года, когда банки не очень хотели давать кредиты под государственные гарантии. Тогда Минэкономики и Минагрополитики хорошо сработали, и буквально на еженедельной основе в ручном режиме регулировало эти вопросы на уровне министерств, отстаивая интересы производителей.

"5-7-9%" стала единственной возможностью привлечь средства, особенно для пострадавших от обстрелов хозяйств в начале войны. В целом программа работает, хотя хотелось бы, конечно, чтобы в целом овощеводству уделялось больше внимания.

Я могу понять, почему Минагрополитики сменило приоритет в сторону поддержки садов и теплиц, это многолетняя инвестиция и создание рабочих мест. Единственное, теперь нужно ждать 4-5 лет до первого урожая, а потом еще неизвестно, кому и по какой цене его можно будет реализовать.

А как за время войны сработали иностранные программы помощи? Насколько я помню, международные партнеры в 2022 году присылали нам тонны семенного картофеля, тогда как агросектор нуждался в тысячах тонн?

Что касается семян, то у нас к началу войны уже были подготовлены его запасы с 2021 года. Поэтому дефицит картофеля на прилавках весной 2022 г. был вызван, прежде всего, разрывом логистических цепочек с крупными городами и сетями ритейла. Эта проблема, наконец, стабилизировалась, особенно когда ВСУ освободили север и вернули доступ к хранилищам компаниям с Черниговщины и Житомирщины. В целом, эта помощь действительно была каплей в море, но и она была нужна. Наши производители в самом начале войны очень много раздали и задонатили продукции – на ВСУ, волонтерам, раздавали местным, причем раздавали как товарный, так и семенной картофель.

Этой весной еще была программа от Продовольственной программы ООН (ФАО), когда семенной картофель раздали в пострадавших от войны регионах. Мы как ассоциация, подобную системную работу не проводили, но многие наши производители отдельно поддерживали местные общины, ВСУ и волонтеров.

USAID весной 2023 г. запустил программу грантовой помощи в области картофелеводства, которая направлена именно на поддержку кооперации, переработки. Тогда многие компании пошли на гранты, и сейчас идет оценка победителей критериям выбора. Надеюсь, компании, которые пройдут отбор по требованиям организации, смогут улучшить свое положение и ввести линии переработки и доработки картофеля, объединить вокруг себя местных производителей. На самом деле, альтернативы внутренней переработке и кооперации в картофелеводстве нет, и этим все равно нужно будет заниматься.

И последний вопрос: в Украине есть два "картофельных" мира - один, где сажают картофель как сто лет назад и выкапывают урожай лопатой, и высокотехнологичные предприятия. Возрастает ли между ними разрыв, и можно ли его относительно дешево сократить?

В общем, технология профессиональной посадки картофеля уже отработана и часто используется даже домохозяйствами. Они начинают более активно внедрять методы вроде посадки под гребень, кто-то проводит капельный полив, больше внимания уделяется обработке растений правильными СЗР.

Такого значительного разрыва нет, напротив, он понемногу сокращается. Промышленные производители картофеля, даже небольшие, заинтересованы в том, чтобы вокруг их хозяйств были нормальные соседи.

Если я раздам соседям сортовые семена хотя бы во второй репродукции, то у них будет нормальный урожай того же сорта, что и у меня, и потом их можно будет купить и сформировать большую партию. Промышленные производители заинтересованы в том, чтобы соседние участки вокруг их поля были защищены от болезней и вирусов, поэтому часто делятся устойчивыми к болезням или засухе сортами". Ярослав Андреев исполнительный директор УАВК

Это и есть те ростки кооперации, которая в конечном итоге будет выгодна всем сторонам.

Неплохой идеей было бы создание национальной программы по улучшению осведомленности крестьян о современном выращивании картофеля, а также пилотных проектов по сплошной обработке СВР картофеля по всему региону. Это будет в плюс и государству, потому что улучшится карантинная ситуация в целом по стране, и для конкретного региона, полностью избавившегося от определенного вредителя, вируса или болезни. То есть будем иметь win-win ситуацию.

Однако такую системную работу не "потянет" ни одна ассоциация, не говоря уже об отдельных производителях. Это должно быть совместное привлечение крупных игроков с рынков СЗР, крупных производителей картофеля и со стороны государственных учреждений. Но такие программы потребуют много работы и координации от всех участников рынка, поэтому это скорее мнения на далекую перспективу. Надеюсь, в конце концов, мы придем к таким масштабным кампаниям – лишь бы мы победили в войне и уже думали, как направить средства на развитие, а не на выживание.