Лук может стать наиболее прибыльной овощной культурой в новом сезоне

Большинство участников рынка полагают, что именно на луке удастся хорошо заработать в новом сезоне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса EastFruit.

Аналитики EastFruit провели анонимный опрос в своем телеграм-канале по поводу того, какая культура, по мнению участников рынка, может стать наиболее прибыльной в сезоне 2024/25 годов.

Отмечается, что опрос проводился без привязки к конкретному региону, но основа читателей канала – участники рынка из Украины, Молдовы, Узбекистана, Грузии и Таджикистана. Всего в опросе приняло участие более 400 человек, из которых 275 выбрали одну из названных культур.

Диаграмма: EastFruit

Результаты опроса, учитывая потери, понесенные фермерами и трейдерами на луке в уходящем сезоне, удивили аналитиков. Так, лук, как и годом ранее, снова оказался вне конкуренции, и снова большинство участников рынка считают, что на нем удастся хорошо заработать. Если точнее, то 41% участников опроса предпочитает лук как культуру, которая поможет фермерам заработать максимальную прибыль в новом сезоне.

Вдвое меньше людей, 20%, проголосовало за картошку. Однако картофель занял второе место среди культур, которые могут, по мнению участников рынка, оказаться наиболее прибыльными. Неудивительно, что морковь опустилась только на четвертое место, учитывая перепроизводство этой культуры в некоторых регионах в 2023 году. А вот капуста заняла третье место, почти догнав картошку. В возможности хорошо заработать на капусте в новом сезоне верят 16% участников опроса.

Наименьшие ожидания прибыли в новом сезоне от столовой свеклы. Только 10% участников проголосовали за эту культуру. А поскольку ожидания доходности часто совпадают с расширением площадей под культурой, то реальность нередко оказывается обратным ожиданием. Поэтому данный опрос может служить интересным инструментом для принятия решений относительно площадей, конечно же, с учетом множества других факторов, но отнюдь не самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Украина значительно усилила свои позиции на международном рынке лука и активизировала экспорт этого овоща, поскольку на внутренних рынках ЕС наблюдается определенный дефицит. Так, крупнейшими импортерами украинского лука являются Румыния и Молдова, а недавно Украина начала экспортировать этот овощ и в Великобританию.

Цены на овощи в Украине

В начале апреля в Украине заметно снизились цены на импортные томаты. После того как на прошлой неделе помидоры значительно подорожали, темпы сбыта турецких томатов заметно снизились, а предложение наоборот выросло.

Украинские производители картофеля вынуждены снижать цены из-за достаточно сдержанного спроса в данном сегменте. По состоянию на 11 апреля оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В первой декаде апреля в Украине отпускные цены на столовую свеклу начали снижаться, поскольку спрос на нее также упал. Сегодня свекла в украинских хозяйствах торгуется по 8-14 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

В то же время на украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

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