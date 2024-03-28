Украина начала экспортировать лук в Великобританию

Украина продолжает расширять географию экспорта лука и начала продавать этот овощ в Великобританию.

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Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что основным рынком сбыта лука для Украины остается Румыния, куда ежемесячно отправляется около 2 тыс. тонн продукции.

На втором месте по объему экспорта остается Молдова. Также значительные партии украинского лука отправляются в Болгарию, Австрию и Черногорию.

"В январе 2024 года первые оптовые партии свежего лука из Украины были экспортированы и на рынок Великобритании. Это направление нетипично для поставки лука из Украины, однако очень перспективно, особенно в такие сезоны, когда в Европе наблюдается дефицит лука", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что причин для расширения объемов экспорта лука из Украины достаточно много.

"Цены на украинский лук сейчас находятся на одном из самых низких уровней в истории - около 31 центов США за кг. Кроме того, украинский лук продается сейчас значительно дешевле, чем лук в странах ЕС или Молдове. Даже в Польше, которая благодаря массовому импорту лука из России имеет самые низкие цены на лук в Евросоюзе, цены на лук в среднем на 40% выше, чем в Украине", - объясняют аналитики.

Они добавляют, что разница в оптовых ценах на лук между Украиной и Нидерландами – крупнейшим экспортером лука ЕС, сейчас уже почти двукратная, что позволяет создавать возможности дальнейшего расширения географии экспортных поставок.

Заметим, объемы экспорта лука из Украины продолжают расти, однако при этом оптовые цены на этот овощ на украинском рынке продолжают оставаться стабильными на уровне 13 грн/кг.

Хватит ли лука украинцам?

Учитывая рост темпов экспорта, возникают вопросы: хватит ли лука для потребителей из Украины до конца сезона и стоит ли ожидать быстрого роста цен на эту продукцию?

"Несомненно, этот вопрос сейчас беспокоит многих. Оптовики и фермеры из Украины, которые имеют лук высокого качества в хранилищах, пока не спешат его продавать. Преимущественно пытаются продавать только продукцию, качество которой начинается ухудшаться", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что внутренний спрос на лук сейчас достаточно высок, и экспорт растет, но цены не меняются, поэтому эксперты делают вывод о том, что запасы продукции пока на достаточно высоком уровне.

"Не стоит забывать и о том, что в странах Центральной Азии избыток лука, а уборка нового урожая начнется через месяц. В Таджикистане, например, на этом фоне цены на лук упали до 9 центов за кг. Соответственно, эти страны сейчас пытаются максимально быстро избавиться от чрезмерных запасов лука, продавая его по достаточно низким ценам", - подчеркивают аналитики.

Кроме того, по данным экспертов, в странах Евросоюза ощущается дефицит лука.

"В Украине же многие владельцы лука хранят его впервые. Также многие впервые выращивали лук в прошлом году, что также может негативно сказаться на его пригодности к хранению. Поэтому не стоит исключать ценовые перепады на рынке лука в ближайшие месяцы", - прогнозируют аналитики.

По их мнению возможны не только периоды роста цен, но и падение, если качество продукции при росте среднесуточных температур воздуха начнет быстро ухудшаться.

Источник фото: ua.depositphotos.com