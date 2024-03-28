Україна почала експортувати цибулю до Великобританії

Україна продовжує розширювати географію експорту цибулі і почала продавати цей овоч до Великої Британії.

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Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що основним ринком збуту цибулі для України залишається Румунія, куди щомісяця вирушають майже 2 тис. тонн продукції.

На другому місці за обсягами експорту залишається Молдова. Також значні партії української цибулі вирушають до Болгарії, Австрії та Чорногорії.

"У січні 2024 року перші оптові партії свіжої цибулі з України були експортовані і на ринок Великобританії. Цей напрямок є нетиповим для постачання цибулі з України, проте дуже перспективним, особливо в такі сезони, як цей, коли у Європі спостерігається дефіцит цибулі", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що причин для розширення обсягів експорту цибулі з України наразі досить багато.

"Ціни на українську цибулю нині перебувають на одному з найнижчих рівнів в історії – близько 31 центів США за кг. Крім того, українська цибуля продається зараз значно дешевше, ніж цибуля у країнах ЄС чи Молдові. Навіть у Польщі, яка завдяки масовому імпорту цибулі з Росії, має найнижчі ціни на цибулю в Євросоюзі, ціни на цибулю в середньому на 40% вищі, ніж в Україні", - пояснюють аналітики.

Вони додають, що різниця ж у оптових цінах на цибулю між Україною та Нідерландами – найбільшим експортером цибулі ЄС, зараз уже майже дворазова, що дозволяє створювати можливості подальшого розширення географії експортних постачань.

Зауважимо, обсяги експорту цибулі з України продовжують зростати, проте, при цьому оптові ціни на цей овоч на українському ринку продовжують залишатися стабільними на рівні 13 грн/кг.

Чи вистачить цибулі українцям?

Враховуючи зростання темпів експорту, постають питаня:чи вистачить цибулі для споживачів з України до кінця сезону та чи варто очікувати швидкого зростання цін на цю продукцію?

"Безперечно, це питання зараз турбує багатьох. Оптовики та фермери з України, які мають цибулю високої якості у сховищах, поки не поспішають її продавати.Переважно намагаються продавати лише продукцію, якість якої починається погіршуватися", - зауважують аналітики.

Вони додають, що внутрішній попит на цибулю зараз досить високий, і експорт зростає, але ціни не змінюються, тому експерти роблять висновок про те, що запаси продукції поки що досить високі.

"Не варто забувати і про те, що в країнах Центральної Азії надлишок цибулі, а збирання нового врожаю почнеться трохи більше ніж за місяць. У Таджикистані, наприклад, на цьому фоні ціни на цибулю впали до 9 центів за кг. Відповідно, ці країни зараз намагаються максимально швидко позбутися надмірних запасів цибулі, продаючи її за досить низькими цінами", - підкреслюють аналітики.

З іншого боку, за даними експертів, в країнах Євросоюзу відчувається дефіцит цибулі.

"В Україні ж багато власників цибулі зберігають її вперше. Також багато хто вперше вирощував цибулю минулого року, що також може негативно позначитися на її придатності до зберігання. Тому не варто виключати цінових перепадів на ринку цибулі в найближчі місяці", - прогнозують аналітики.

На їхню думку, можливі не тільки періоди зростання цін, але й падіння, якщо якість продукції при зростанні середньодобових температур повітря почне швидко погіршуватися.

Джерело фото: ua.depositphotos.com