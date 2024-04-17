Цибуля може стати найбільш прибутковою овочевою культурою в новому сезоні

Більшість учасників ринку вважають, що саме на цибулі вдасться добре заробити у новому сезоні.

Про це свідчать результати опитування проєкту EastFruit.

Аналітики EastFruit провели анонімне опитування у своєму Телеграм-каналі щодо того, яка культура, на думку учасників ринку, може стати найбільш прибутковою в сезоні 2024/25 років.

Зазначається, що опитування проводилося без прив’язки до конкретного регіону, але основа читачів каналу – це учасники ринку з України, Молдови, Узбекистану, Грузії та Таджикистану. Загалом в опитуванні взяло участь понад 400 осіб, з яких 275 осіб обрали одну з названих культур.

Діаграма: EastFruit

Результати опитування, враховуючи втрати, яких зазнали фермери та трейдери на цибулі в сезоні, що минає, здивували аналітиків. Так, цибуля, як і роком раніше, знову опинилася поза конкуренцією, і знову більшість учасників ринку вважають, що на ній вдасться добре заробити. Якщо точніше, то 41% учасників опитування віддає перевагу цибулі як культурі, яка допоможе фермерам заробити максимальний прибуток у новому сезоні.

Удвічі менше людей, 20%, проголосувало за картоплю. Однак картопля посіла друге місце серед культур, які можуть, на думку учасників ринку, виявитися найбільш прибутковими. Не дивно, що морква опустилася лише на четверте місце з огляду на перевиробництво цієї культури в деяких регіонах у 2023 році. А ось капуста посіла третє місце, майже наздогнавши картоплю. У можливості добре заробити на капусті в новому сезоні вірять 16% учасників опитування.

Найменші очікування прибутку в новому сезоні від столового буряка. Лише 10% учасників проголосувало за цю культуру. А оскільки очікування прибутковості часто збігаються з розширенням площ під культурою, то реальність, нерідко, виявляється зворотною очікуванням. Тому дане опитування може слугувати цікавим інструментом для ухвалення рішень щодо площ, звісно ж, з урахуванням безлічі інших чинників, але аж ніяк не самостійно.

Раніше повідомлялося, що Україна значно посилила свої позиції на міжнародному ринку цибулі та активізувала експорт цього овоча, оскільки на внутрішніх ринках ЄС спостерігається певний дефіцит. Так, найбільшими імпортерами української цибулі є Румунія та Молдова, а нещодавно Україна почала експортувати цей овоч і до Великобританії.

Ціни на овочі в Україні

На початку квітня в Україні помітно знизилися ціни на імпортні томати. Після того, як минулого тижня помідори значно здорожчали, темпи збуту турецьких томатів помітно знизилися, а пропозиція навпаки зросла.

Українські виробники картоплі змушені знижувати ціни через досить стриманий попит у даному сегменті. Станом на 11 квітня оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

В першій декаді квітня в Україні відпускні ціни на столові буряки почали знижуватись, оскільки попит на них також досить впав. На сьогодні буряк в українських господарствах торгуються за 8-14 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Фото: ua.depositphotos.com