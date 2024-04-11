В Україні подешевшала картопля: які ціни

Українські виробники картоплі змушені знижувати ціни через досить стриманий попит у даному сегменті. Оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що пропозиція картоплі поточного тижня залишалася доволі об’ємною, тоді як попит на продукцію продовжував знижуватися.

"Водночас багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від закупівель", - зауважують аналітики.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, зараз оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"При цьому, з огляду на досить великі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в цьому сегменті", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що наразі картопля в Україні коштує в середньому в 3 рази дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

Цього тижня в Україні відпускні ціни на столові буряки почали знижуватись, оскільки попит на них також досить впав.

На сьогодні буряк в українських господарствах торгуються за 8-14 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

У перші дні квітня в Україні на ринку білокачанної капусти спостерігається тенденція зниження попиту і, відповідно, цін. Головною причиною цього є низька якість овочу внаслідок тривалого зберігання.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю. Її продають від 8 до 14 грн за кілограм.