В Україні здешевшав столовий буряк: які ціни на овоч

Цього тижня в Україні відпускні ціни на столові буряки почали знижуватись, оскільки попит на них також досить впав.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Згідно з даними проекту, на сьогодні буряк в українських господарствах торгуються за 8-14 грн/кг ($0,21-0,36/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами учасників ринку, таке здешевлення пов'язане зі зниженням попиту на цю продукцію. Крім того, на ринку збільшується пропозиція некондиційних буряків, які виробники прагнуть реалізувати якнайшвидше.

Самі виробники зазначають, що причиною такої цінової ситуації є досить стриманий попит на столові буряки, при цьому якість коренеплодів у сховищах стрімко погіршується. Навіть незважаючи на скорочення запасів столових буряків в українських господарствах, фермерам доводиться знижувати відпускні ціни.

Проте, навіть в таких умовах українським виробникам вдається відвантажувати столові буряки в середньому вдвічі дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

У перші дні квітня в Україні на ринку білокачанної капусти спостерігається тенденція зниження попиту і, відповідно, цін. Головною причиною цього є її низька якість овоча внаслідок тривалого зберігання.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю. Її продають від 8 до 14 грн за кілограм.

Що стосується імпортних помідорів, то вони подорожчали: в середньому ціни зросли на 11%, і на станом на 5 квітня ця продукція оптом в Україні пропонується до продажу по 84-100 грн/кг ($2,15-2,56/кг).