В Україні ростуть ціни на імпортні помідори

В Україні подорожчали імпортні помідори: в середньому ціни зросли на 11%, і на даний момент ця продукція оптом в Україні пропонується до продажу по 84-100 грн/кг ($2,15-2,56/кг).

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Головною причиною зростання цін у даному сегменті овочевого ринку експерти називають недостатню пропозицію помідорів на ринку. Крім того, подорожчанню продукції сприяє зростання цін на ці овочі безпосередньо в самій Туреччині через активізацію поставок до країн Євросоюзу.

У результаті на українському ринку ціни на імпортні помідори з початку поточного тижня зросли в середньому на 11%, і на даний момент ця продукція оптом в Україні пропонується до продажу по 84-100 грн/кг ($2,15-2,56/кг).

За словами гравців ринку, тенденція зростання цін на тепличні томати в Україні зумовлена підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить низької пропозиції імпортного томату. Аналітики нагадали, що на українському ринку на даний момент, як і раніше, домінує турецька продукція, оскільки місцеві тепличні комбінати ще не розпочали сезон збору цих овочів.

"Варто зазначити, що зараз ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 50% вищі, ніж за аналогічний період 2023 року. Проте продавці не виключають, що вже у другій половині квітня зростання цін у цьому сегменті припиниться. Свою думку вони аргументують тим, що на цей момент більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок із новим обігом томатів", повідомляють експерти EastFruit.

Нагадаємо, у кінці березня імпортні помідори в Україні пропонувалися до продажу в діапазоні 78-90 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні

В Україну почали постачати імпортну картоплю нового врожаю, що вплинуло на цінові показники вітчизняної продукції. За даними моніторингу, середні ціни на картоплю в Україні впали на 12%, сягнувши діапазону 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). У той же час імпортна картопля нового врожаю з Єгипту та Азербайджану на сьогодні реалізується за 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

Крім того, українські фермери почали підвищувати відпускні ціни на моркву - вони озвучуються в діапазоні 7-12 грн/кг.

На поточному тижні в Україні відзначається стрімке зниження цін на тепличні огірки. Українські тепличні комбінати вже відпускають огірки по 65-100 грн/кг, що в середньому на 32% дешевше, ніж тижнем раніше.

Столовий буряк в Україні в середньому подешевшав на 10% і коштує в діапазоні 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг), залежно від якості та обсягу партії, що поставляється.

У перші дні квітня в Україні на ринку білокачанної капусти також спостерігається тенденція зниження попиту і, відповідно, цін. Головною причиною цього є її низька якість внаслідок тривалого зберігання.

Фото: ua.depositphotos.com