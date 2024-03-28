У січні Україна експортувала яблука у 22 країни на різних континентах

Попри блокаду українського кордону поляками і війну з Росією, у січні Україна змогла відправити великі оптові партії свіжого яблука одразу до 22 країн світу, які розташовані на різних континентах.

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Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

"Незважаючи на блокаду українського кордону поляками і агресію росії, українські садівники і торгові компанії продовжують покращувати можливості експорту свіжого яблука", - йдеться в повідомленні.

За їх словами, вже зовсім скоро ця географія може ще більше розширитися із запуском контейнерних перевезень із портів Чорного моря України, яке стало можливим завдяки майже повному знищенню українськими захисниками чорноморського флоту окупантів.

Так, в січні 2024 року, в ОАЕ було відправлено за один місяць 2,5 тис. тонн продукції, що зробило Емірати головним ринком збуту. І це незважаючи на проблеми з логістикою у Червоному морі. При цьому всі три перші місця серед основних покупців українського яблука в січні зайняли країни Близького Сходу. На ОАЕ, Саудівську Аравію та Ірак припало понад 60% поставок цих фруктів.

На четвертому місці серед найважливіших ринків збуту яблука з України залишився Узбекистан, який стабільно купував сотні тонн українських яблук щомісяця, починаючи з вересня 2023 року. А ось п'яте місце посіла Туреччина, що входить до світових лідерів експорту яблука. На думку учасників ринку, турецькі компанії закуповували українське яблуко червоних сортів ("Гала", "Ред Делішес" та ін.) для реекспорту його в Індії, до ринку якої Україна, як і раніше, не має прямого доступу.

Аналітики зазначають, що найбільшим європейським імпортером свіжого яблука з України була Швеція, яка посіла лише шосте місце у рейтингу. При цьому Швеція стабільно закуповувала схожі обсяги продукції протягом усього сезону.

На шосте місце вийшла і Малайзія, куди українське яблуко потроху повертається після повномасштабного вторгнення Росії.

"Навіть на такому віддаленому ринку, навіть незважаючи на величезні логістичні проблеми, створені українським експортерам Польщею та хуситами в Червоному морі, українське яблуко залишається конкурентоспроможним за ціною та якістю", - зауважили експерти з EastFruit.

Наступні три місця серед найбільших імпортерів яблука у січні посіли Йорданія, Оман та Грузія. Також варто відзначити постійне зростання експорту яблука з України до Бангладешу, яке може у майбутньому стати важливим ринком збуту.

Додамо, що Україна продовжує розширювати географію експорту цибулі і почала продавати цей овоч до Великої Британії. Крім того, Україна увійшла у ТОП-7 експортерів лохини до Китаю - За 11 місяців 2023 року поставки заморожених фруктів і ягід з України в Китай зросли в 4,7 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, і стали рекордними за всю історію.

Нагадаємо, що вартість фруктового кошику в Україні у 2023 році, у порівнянні із груднем 2022 року, зросла на 24%. Зокрема, найбільше зростання цін у 42% зафіксовано на яблука, а окремі сорти подорожчали на понад 50%.

Фото: ua.depositphotos.com