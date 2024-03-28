В январе Украина экспортировала яблоки в 22 страны на разных континентах

Несмотря на блокаду украинской границы поляками и войну с Россией, в январе Украина смогла отправить крупные оптовые партии свежего яблока сразу в 22 страны мира, расположенные на разных континентах.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

"Несмотря на блокаду украинской границы поляками и агрессию России, украинские садоводы и торговые компании продолжают улучшать возможности экспорта свежего яблока", - говорится в сообщении.

По их словам, уже совсем скоро эта география может еще больше расшириться с запуском контейнерных перевозок из портов Черного моря Украины, которые стали возможны благодаря почти полному уничтожению украинскими защитниками черноморского флота оккупантов.

Так, в январе 2024 года, в ОАЭ было отправлено за месяц 2,5 тыс. тонн продукции, что сделало Эмираты главным рынком сбыта. И это, несмотря на проблемы с логистикой в Красном море. При этом все три первых места среди основных покупателей украинского яблока в январе заняли страны Ближнего Востока. На ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак пришлось более 60% поставок этих фруктов.

На четвертом месте среди важнейших рынков сбыта яблока из Украины остался Узбекистан, стабильно покупавший сотни тонн украинских яблок ежемесячно, начиная с сентября 2023 года. А вот пятое место заняла Турция, входящая в мировые лидеры экспорта яблока. По мнению участников рынка, турецкие компании закупали украинское яблоко красных сортов ("Гала", "Ред Делишес" и др.) для реэкспорта его в Индию, к рынку которой Украина по-прежнему не имеет прямого доступа.

Аналитики отмечают, что крупнейшим европейским импортером свежего яблока из Украины была Швеция, занявшая лишь шестое место в рейтинге. При этом Швеция стабильно закупала схожие объемы продукции в течение всего сезона.

На шестое место вышла и Малайзия, куда украинское яблоко постепенно возвращается после полномасштабного вторжения России.

"Даже на таком отдаленном рынке, даже несмотря на огромные логистические проблемы, созданные украинским экспортером Польшей и хуситами в Красном море, украинское яблоко остается конкурентоспособным по цене и качеству", - отметили эксперты EastFruit.

Следующие три места среди крупнейших импортеров яблока в январе заняли Иордания, Оман и Грузия. Также следует отметить постоянный рост экспорта яблока из Украины в Бангладеш, который может в будущем стать важным рынком сбыта.

Добавим, что Украина продолжает расширять географию экспорта лука и начала продавать этот овощ в Великобританию. Кроме того, Украина вошла в ТОП-7 экспортеров голубики в Китай - за 11 месяцев 2023 года поставки замороженных фруктов и ягод из Украины в Китай выросли в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и стали рекордными за всю историю.

Напомним, что стоимость фруктовой корзины в Украине в 2023 году по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 24%. В частности, наибольший рост цен в 42% зафиксирован на яблоки, а отдельные сорта подорожали более чем на 50%.

Фото: ua.depositphotos.com