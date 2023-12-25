Украина вошла в ТОП-7 экспортеров голубики в Китай

За 11 месяцев 2023 года поставки замороженных фруктов и ягод из Украины в Китай выросли в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, и стали рекордными за всю историю. Практически весь объем экспорта в этой категории приходится на поставки замороженной голубики.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, об этом стало известно из официальных данных Китая об импорте замороженных фруктов и ягод, кроме земляники, малины и ежевики.

Выручка Украины от экспорта в этой категории составила $3,1 млн долларов США. Среди всех поставщиков замороженных фруктов и других ягод Украина впервые попала в семерку лидеров и почти догнала Польшу, которая занимает шестое место.

"Вероятнее всего, что практически весь объем экспорта в этой категории приходится на поставки замороженной голубики, и, возможно, частично, дикорастущей черники. Дело в том, что Украина до сих пор не получила возможности поставлять свежую голубику на рынок Китая, а вот поставки замороженной голубики стали возможными несколько лет назад. Кстати, поскольку отдельного международного HS-кода для замороженной голубики пока нет, а в эту категорию входят также все без исключения фрукты, включая экзотические, то если отбросить фрукты и экзотику, то Украина, скорее всего, является сейчас третьим крупнейшим поставщиком замороженной голубики в Китай после Чили и Польши", – отметил Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Стоит отметить, что для Украины в 2023 году Китай занимает лишь 10-е место среди крупнейших рынков сбыта замороженных фруктов и ягод. На первом месте остается Польша. Таким образом, вполне возможно, что часть польского экспорта замороженной голубики в Китай – это, по сути, украинская ягода.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Украина попала в ТОП-10 поставщиков свежей голубики на рынок Великобритании. В общей сложности Украина поставила в Великобританию 390 тонн свежей ягоды. Это на 11% больше, чем в 2022 году. Британский рынок стал пятым по величине рынком сбыта для украинской голубики – после Польши, Нидерландов, Грузии и Германии.

Голубика заслужила звание одной из самых ценных ягод на рынке. Ее часто называют "черной икрой среди ягод". Поэтому украинские аграрии на протяжении многих лет подряд расширяют площади под выращиванием голубики.

С какими проблемами сталкивается Украина на мировом рынке ягод

Несмотря на то, что украинские компании продолжают расширять свое присутствие на глобальном рынке ягод, Украина сталкивается с огромными проблемами развития ягодного бизнеса.

Около $100 млн Украина оставляет Польше, что позволяет последней удерживать ведущие позиции в экспорте свежих и замороженных ягод, дорабатывая и реэкспортируя украинскую ягоду. При этом Украина продолжает реализовывать ягоды по самой низкой цене на рынке, хотя посредством эффективных маркетинговых стратегий и ограниченных инвестиций в технологии, учитывая уникальные агроклиматические условия выращивания, можно было бы реализовать эту продукцию по премиальной цене.

Но, несмотря на военную агрессию со стороны России, по итогам последних пяти сезонов Украина завоевала титул чемпиона мира по темпам роста экспорта ягод среди всех стран.

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