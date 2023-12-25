Україна увійшла у ТОП-7 експортерів лохини до Китаю

За 11 місяців 2023 року поставки заморожених фруктів і ягід з України в Китай зросли в 4,7 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, і стали рекордними за всю історію. Практично весь обсяг експорту в цій категорії припадає на поставки замороженої лохини.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, про це стало відомо з офіційних даних Китаю про імпорт заморожених фруктів і ягід, крім суниці, малини та ожини.

Зазначається, що виручка України від експорту в цій категорії склала $3,1 млн доларів США. Серед всіх постачальників заморожених фруктів та інших ягід, Україна вперше потрапила до сімки лідерів та майже наздогнала Польщу, що посідає шосте місце.

"Найімовірніше, що практично весь обсяг експорту в цій категорії припадає на поставки замороженої лохини, і, можливо, частково, дикорослої чорниці. Річ у тім, що Україна досі не отримала можливості постачати свіжу лохину на ринок Китаю, а ось поставки замороженої лохини стали можливими кілька років тому. До речі, оскільки окремого міжнародного HS-коду для замороженої лохини поки що немає, а до цієї категорії входять також усі без винятку фрукти, включно з екзотичними, то якщо відкинути фрукти та екзотику, то Україна, скоріш за все, є наразі третім найбільшим постачальником замороженої лохини до Китаю після Чилі та Польщі", – зауважив Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Варто відзначити, що для України в 2023 році Китай займає лише 10-ту сходинку серед найбільших ринків збуту заморожених фруктів і ягід. На першому місці залишається Польща. Таким чином, цілком можливо, що частина польського експорту замороженою лохини до Китаю – це, насправді, українська ягода.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2023 року Україна потрапила у ТОП-10 постачальників свіжої лохини на ринок Великої Британії. В загальній кількості Україна поставила у Велику Британію 390 тонн свіжої ягоди. Це на 11% більше, ніж у 2022 році. Британський ринок став п’ятим по величині ринком збуту для української лохини – після Польщі, Нідерландів, Грузії і Німеччини.

Лохина заслужила звання однієї з найцінніших ягід на ринку. Її часто називають "чорною ікрою серед ягід". Тому українські аграрії протягом багатьох років поспіль розширюють площі під вирощуванням лохини.

З якими проблемами зіштовхується Україна на світовому ринку ягід

Попри те, що українські компанії продовжують розширювати свою присутність на глобальному ринку ягід, Україна стикається з величезними проблемами у розвитку ягідного бізнесу.

Близько $100 млн Україна залишає Польщі, що дозволяє останній утримувати провідні позиції в експорті свіжих та заморожених ягід, доопрацьовуючи та реекспортуючи українську ягоду. При цьому Україна продовжує реалізовувати ягоди за найнижчою ціною на ринку, хоча за допомогою ефективних маркетингових стратегій та обмежених інвестицій у технології, враховуючи унікальні агрокліматичні умови вирощування, можливо було б реалізувати цю продукцію за преміальною ціною.

Але, незважаючи на військову агресію з боку Росії, за підсумками останніх п'яти сезонів Україна здобула титул чемпіона світу за темпами зростання експорту ягід серед всіх країн.

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