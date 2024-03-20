Ціни на картоплю в Україні почали знижуватися: в чому причина

З початком поточного тижня в Україну почалися значні постачання імпортної картоплі нового врожаю, що вплинуло на цінові показники вітчизняної продукції.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Лише за останній тиждень, за даними щоденного цінового моніторингу, середні ціни на картоплю в Україні впали на 12%, сягнувши діапазону 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). У той же час імпортна картопля нового врожаю з Єгипту та Азербайджану на сьогодні реалізується за 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

Згідно з повідомленням, цього тижня на українському ринку також суттєво зросла пропозиція вітчизняної картоплі, оскільки з настанням відносно теплої погоди більшість виробників поспішають реалізувати залишки минулорічної картоплі зі сховищ, щоб зосередитись на посівній кампанії.

Окрім цього, розпродувати залишки картоплі почали і люди на стихійних ринках. Зазначається, що якість такого овоча також якої переважно низька.

Незважаючи на здешевлення, на сьогодні в Україні картопля коштує в середньому у 2,5 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на овочі в Україні

14 березня українські фермери почали підвищувати відпускні ціни на моркву. відпускні ціни на моркву озвучуються в діапазоні 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.

На українському ринку спостерігається тенденція до підвищення цін на столовий буряк. Українські господарства відвантажують буряків по 12-16 грн/кг.

Також активний попит на білокачанну капусту дав можливість українським фермерам підвищити ціни на дану продукцію. Сьогодні цей овоч пропонують до продажу по 8-12 грн/кг.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com