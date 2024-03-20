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Ціни на картоплю в Україні почали знижуватися: в чому причина
З початком поточного тижня в Україну почалися значні постачання імпортної картоплі нового врожаю, що вплинуло на цінові показники вітчизняної продукції.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Лише за останній тиждень, за даними щоденного цінового моніторингу, середні ціни на картоплю в Україні впали на 12%, сягнувши діапазону 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). У той же час імпортна картопля нового врожаю з Єгипту та Азербайджану на сьогодні реалізується за 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).
Згідно з повідомленням, цього тижня на українському ринку також суттєво зросла пропозиція вітчизняної картоплі, оскільки з настанням відносно теплої погоди більшість виробників поспішають реалізувати залишки минулорічної картоплі зі сховищ, щоб зосередитись на посівній кампанії.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Окрім цього, розпродувати залишки картоплі почали і люди на стихійних ринках. Зазначається, що якість такого овоча також якої переважно низька.
Незважаючи на здешевлення, на сьогодні в Україні картопля коштує в середньому у 2,5 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Ціни на овочі в Україні
14 березня українські фермери почали підвищувати відпускні ціни на моркву. відпускні ціни на моркву озвучуються в діапазоні 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.
На українському ринку спостерігається тенденція до підвищення цін на столовий буряк. Українські господарства відвантажують буряків по 12-16 грн/кг.
Також активний попит на білокачанну капусту дав можливість українським фермерам підвищити ціни на дану продукцію. Сьогодні цей овоч пропонують до продажу по 8-12 грн/кг.
Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.
Джерело фото: ua.depositphotos.com