Після падіння в Україні знову почали рости ціни на моркву

На поточному тижні українські фермери почали підвищувати відпускні ціни на моркву, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Експерти вважають, що подорожчання в даному сегменті пов’язане з тим, що більшість місцевих господарств вже завершують реалізацію даної продукції.

Так, на сьогодні відпускні ціни на моркву озвучуються в діапазоні 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Зростання цін на ці коренеплоди учасники ринку пояснюють сезонним скороченням пропозиції, особливо продукції високої якості, а також підвищеним попитом місцевих оптових компаній і роздрібних мереж.

Ілюстрація: EastFruit

При цьому, попри подорожчання, морква в Україні сьогодні коштує в середньому на 70% дешевше, ніж в аналогічний період 2023 року.

Зазначимо, що ще у лютому на ринку моркви спостерігалося падіння цін, зокрема, через те, що фермери активно розпродували запаси даної продукції зі сховищ.

Ціни на овочі в Україні

Через дефіцит в Україні знову дорожчає картопля. Українські виробники готові вести відвантаження даної продукції не нижче, ніж по 16-23 грн/кг.

На українському ринку спостерігається тенденція до підвищення цін на столовий буряк. Українські господарства відвантажують буряків по 12-16 грн/кг.

Також активний попит на білокачанну капусту дав можливість українським фермерам підвищити ціни на дану продукцію. Сьогодні цей овоч пропонують до продажу по 8-12 грн/кг.

Інтенсивно почали знижуватися ціни на місцеві тепличні огірки – сьогодні цей овоч коштує вже в середньому на 16% дешевше, ніж в аналогічний період 2023 року.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю– ріпчасту продають від 8 до 14 грн за кілограм.

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