В Україні обвалилися ціни на тепличні огірки

З початку поточного тижня ціни на місцеві тепличні огірки в Україні почали інтенсивно знижуватися. Сьогодні цей овоч коштує вже в середньому на 16% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірки по 85-130 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За даними експертів проєкту, у більшості регіонів країни встановилася тепла сонячна погода, що призвело до зростання темпів збирання огірка в місцевих тепличних комбінатах і до стрімкого зростання пропозиції цієї продукції на ринку.

"Виробники сподіваються на те, що ситуація в цьому сегменті найближчим часом дещо покращиться, але водночас оператори оптових компаній не настільки оптимістичні. На їхню думку, зростання цін на тепличні огірки найближчим часом стримуватиме сезонне збільшення пропозиції цієї продукції на ринку. На додаток, на цей час ціла низка тепличних комбінатів в Україні тільки готуються до початку збору нового врожаю овочів", - зауважують аналітики.

Вони додають, що сьогодні огірок в Україні надходить у продаж вже в середньому на 16% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на овочі в Україні

Через дефіцит в Україні знову дорожчає картопля. Українські виробники готові вести відвантаження даної продукції не нижче, ніж по 16-23 грн/кг.

На українському ринку спостерігається тенденція до підвищення цін на столовий буряк. Українські господарства відвантажують буряків по 12-16 грн/кг.

Також активний попит на білокачанну капусту дав можливість українським фермерам підвищити ціни на дану продукцію. Сьогодні цей овоч пропонують до продажу по 8-12 грн/кг.

Натомість на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю– ріпчасту продають від 8 до 14 грн за кілограм.