В Украине обвалились цены на тепличные огурцы

С начала текущей недели цены на местные огурцы в Украине начали интенсивно снижаться. Сегодня этот овощ стоит уже в среднем на 16% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, на сегодняшний день украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 85-130 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По данным экспертов проекта, в большинстве регионов страны установилась тёплая солнечная погода, что привело к росту темпов уборки огурца в местных тепличных комбинатах и к стремительному росту предложения этой продукции на рынке.

"Производители надеются на то, что ситуация в этом сегменте в ближайшее время несколько улучшится, но в то же время операторы оптовых компаний не столь оптимистичны. По их мнению, рост цен на тепличные огурцы в ближайшее время будет сдерживать сезонное увеличение предложения этой продукции на рынке. Вдобавок, на этот время целый ряд тепличных комбинатов в Украине только готовятся к началу сбора нового урожая овощей", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что сегодня огурец в Украине поступает в продажу уже в среднем на 16% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на овощи в Украине.

Из-за дефицита в Украине снова дорожает картофель. Украинские производители готовы вести отгрузку данной продукции не ниже, чем по 16-23 грн/кг.

На украинском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на столовую свеклу. Украинские хозяйства отгружают свеклу по 12-16 грн/кг.

Также активный спрос на белокочанную капусту позволил украинским фермерам повысить цены на данную продукцию. Сегодня этот овощ предлагают к продаже по 8-12 грн/кг.

На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук – репчатый продают от 8 до 14 грн за килограмм.