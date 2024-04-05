В Украине растут цены на импортные помидоры

В Украине подорожали импортные помидоры: в среднем цены выросли на 11%, и сейчас эта продукция оптом в Украине предлагается к продаже по 84-100 грн/кг ($2,15-2,56/кг).

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной роста цен в данном сегменте овощного рынка эксперты называют недостаточное предложение помидоров на рынке. Кроме того, подорожанию продукции способствует рост цен на эти овощи непосредственно в самой Турции из-за активизации поставок в страны Евросоюза.

В результате на украинском рынке цены на импортные помидоры с начала текущей недели выросли в среднем на 11%, и сейчас эта продукция оптом в Украине предлагается к продаже по 84-100 грн/кг ($2,15-2,56/кг) .

По словам игроков рынка, тенденция роста цен на тепличные томаты в Украине обусловлена повышенным спросом на продукцию на фоне достаточно низкого предложения импортного томата. Аналитики напомнили, что на украинском рынке сейчас по-прежнему доминирует турецкая продукция, поскольку местные тепличные комбинаты еще не начали сезон сбора этих овощей.

"Стоит отметить, что сейчас цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 50% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако продавцы не исключают, что уже во второй половине апреля рост цен в этом сегменте прекратится. Свои предположения они аргументируют тем, что в настоящее время большинство украинских тепличных комбинатов выйдут на рынок с новым оборотом томатов", - сообщают эксперты EastFruit.

Напомним, в конце марта импортные помидоры в Украине предлагались к продаже в диапазоне 78-90 грн/кг.

Цены на овощи в Украине

В Украину начали поставлять импортный картофель нового урожая, что повлияло на ценовые показатели отечественной продукции. По данным мониторинга, средние цены на картофель в Украине упали на 12%, достигнув диапазона 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). В то же время импортный картофель нового урожая из Египта и Азербайджана на сегодняшний день реализуется за 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

Кроме того, украинские фермеры начали повышать отпускные цены на морковь – они озвучиваются в диапазоне 7–12 грн/кг.

На текущей неделе в Украине отмечается стремительное снижение цен на тепличные огурцы. Украинские тепличные комбинаты уже отпускают огурцы по 65-100 грн/кг, что в среднем на 32% дешевле недели ранее.

Столовая свекла в Украине в среднем подешевела на 10% и стоит в диапазоне 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг), в зависимости от качества и объема поставляемой партии.

В первые дни апреля в Украине на рынке белокочанной капусты также наблюдается тенденция снижения спроса и соответственно цен. Главной причиной этого является ее низкое качество в результате длительного хранения.

Фото: ua.depositphotos.com