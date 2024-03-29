В Украине начали снижаться цены на столовую свеклу

С начала недели столовая свекла в Украине в среднем подешевела на 10% и стоит в диапазоне 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг), в зависимости от качества и объема поставляемой партии.

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Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что по данным ежедневного мониторинга, текущая неделя на плодоовощном рынке Украины характеризовалась снижением отпускных цен на столовую свеклу, что обусловливалось началом активной продажи запасов данного корнеплода из хозяйств населения.

Снижение темпов реализации уже негативно сказалось на ценах — только с начала этой недели свекла в Украине подешевела в среднем на 10%. Так, на сегодняшний день основные соглашения по продаже столовой свеклы заключаются в диапазоне 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг), в зависимости от качества и объема поставляемой партии.

Участники рынка сообщают, что основной причиной снижения цен на эти корнеплоды есть сезонное увеличение предложения на рынке. Кроме того, давление на цены оказывало достаточно низкий спрос на продукцию со стороны розничных сетей и оптовых компаний.

Тем не менее, сейчас цены на столовую свеклу в Украине в среднем в 2 раза выше, чем в конце марта 2023 года. Более того, ряд фермеров считают, что снижение цен в данном сегменте – явление временное, поскольку на рынке ощущается дефицит качественной продукции и запасы столовой свеклы в хозяйствах населения продолжают быстро сокращаться.

Цены на овощи в Украине

В Украину начали поставлять импортный картофель нового урожая, что повлияло на ценовые показатели отечественной продукции. По данным мониторинга, средние цены на картофель в Украине упали на 12%, достигнув диапазона 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). В то же время импортный картофель нового урожая из Египта и Азербайджана на сегодняшний день реализуется за 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

Кроме того, украинские фермеры начали повышать отпускные цены на морковь – они озвучиваются в диапазоне 7-12 грн/кг.

На внутреннем рынке Украины заметно сократилось предложение помидоров, в результате чего продавцы смогли несколько повысить цены на эту продукцию. Сегодня импортные помидоры в Украине предлагаются для продажи в диапазоне 78-90 грн/кг.

Плохие погодные условия негативно повлияли на предложение огурца из украинских тепличных комбинатов. Сегодня производители продают этот овощ по 105-140 грн/кг в зависимости от сорта и объема партии.

Фото: ua.depositphotos.com