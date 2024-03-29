В Україні почали знижуватися ціни на столовий буряк

З початку тижня столовий буряк в Україні в середньому подешевшав на 10% і коштує в діапазоні 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг), залежно від якості та обсягу партії, що поставляється.

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Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Вони зазначають, що за даними щоденного моніторингу, поточний тиждень на плодоовочевому ринку України характеризувався зниженням відпускних цін на столові буряки, що зумовлювалося початком активного продажу запасів даного коренеплоду з господарств населення.

Зниження темпів реалізації вже негативно позначилося на цінах — тільки з початку цього тижня буряки в Україні подешевшали в середньому на 10%. Так, на сьогоднішній день основні угоди з продажу столових буряків укладаються в діапазоні 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг), залежно від якості та обсягу партії, що поставляється.

Учасники ринку повідомляють, що основною причиною зниження цін на ці коренеплоди є сезонне збільшення пропозиції на ринку. Крім того, тиск на ціни чинив досить низький попит на продукцію з боку роздрібних мереж та оптових компаній.

Тим не менш, на даний момент ціни на столові буряки в Україні в середньому в 2 рази вищі, ніж наприкінці березня 2023 року. Більше того, ряд фермерів вважають, що зниження цін у даному сегменті – явище тимчасове, оскільки на ринку відчувається дефіцит якісної продукції, і запаси столових буряків у господарствах населення продовжують швидко скорочуватися.

Ціни на овочі в Україні

В Україну почали постачати імпортну картоплю нового врожаю, що вплинуло на цінові показники вітчизняної продукції. За даними моніторингу, середні ціни на картоплю в Україні впали на 12%, сягнувши діапазону 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). У той же час імпортна картопля нового врожаю з Єгипту та Азербайджану на сьогодні реалізується за 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

Крім того, українські фермери почали підвищувати відпускні ціни на моркву - вони озвучуються в діапазоні 7-12 грн/кг.

На внутрішньому ринку України помітно скоротилася пропозиція помідорів, внаслідок чого продавці змогли дещо підвищити ціни на цю продукцію. Сьогодні імпортні помідори в Україні пропонуються до продажу в діапазоні 78-90 грн/кг.

Погані погодні умови негативно вплинули на пропозицію огірка з українських тепличних комбінатів. Сьогодні виробники продають цей овоч по 105-140 грн/кг, залежно від сорту та обсягу партії.

Фото: ua.depositphotos.com