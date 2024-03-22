В Україні подорожчали огірки: в чому причина

На поточному тижні погодні умови негативно вплинули на пропозицію огірка з українських тепличних комбінатів. Сьогодні виробники продають цей овоч по 105-140 грн/кг, залежно від сорту та обсягу партії, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що огірки подорожчали через похмуру погоду, яка зберігається в країні протягом останніх кількох днів.

"За таких умов пропозиція на ринку цієї продукції відповідно зменшується, що своєю чергою, дало змогу виробникам підвищити відпускні ціни на огірки", - підкреслюють аналітики.

Так, сьогодні українські тепличні комбінати готові відвантажувати огірок по 105-140 грн/кг, залежно від сорту та обсягу партії, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами аналітиків, подорожчання овочів в Україні тако зумовлене підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить обмеженої пропозиції.

"За минулий тиждень вибірки огірків в українських тепличних комбінатах помітно скоротилися через похмуру погоду, в той час, як торговельна активність у цьому сегменті навпаки посилилася", - наголошують аналітики.

Вони додають, що ціни на тепличний огірок в Україні сьогодні вже практично зрівнялися з показниками попереднього року.

Нагадаємо, з початком поточного тижня в Україну почалися значні постачання імпортної картоплі нового врожаю, що вплинуло на цінові показники вітчизняної продукції. Середні ціни на картоплю в Україні впали на 12%, сягнувши діапазону 14-20 грн/кг. У той же час імпортна картопля нового врожаю з Єгипту та Азербайджану на сьогодні реалізується за 25-30 грн/кг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com