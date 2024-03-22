В Украине подорожали огурцы: в чем причина

На текущей неделе погодные условия оказали негативное влияние на предложение огурца из украинских тепличных комбинатов. Сегодня производители продают этот овощ по 105-140 грн/кг в зависимости от сорта и объема партии, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что огурцы подорожали из-за пасмурной погоды, которая сохраняется в стране в последние несколько дней.

"При таких условиях предложение на рынке этой продукции соответственно уменьшается, что в свою очередь позволило производителям повысить отпускные цены на огурцы", - подчеркивают аналитики.

Сегодня украинские тепличные комбинаты готовы отгружать огурец по 105-140 грн/кг, в зависимости от сорта и объема партии, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам аналитиков, подорожание овощей в Украине так обусловлено повышенным спросом на эту продукцию на фоне достаточно ограниченного предложения.

"За прошедшую неделю выборки огурцов в украинских тепличных комбинатах заметно сократились из-за пасмурной погоды, в то время как торговая активность в этом сегменте наоборот усилилась", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что цены на тепличный огурец в Украине уже практически сравнялись с показателями предыдущего года.

Напомним, с началом текущей недели в Украину начались значительные поставки импортного картофеля нового урожая, что повлияло на ценовые показатели отечественной продукции. Средние цены на картофель в Украине упали на 12%, достигнув диапазона 14-20 грн/кг. В то же время импортный картофель нового урожая из Египта и Азербайджана на сегодняшний день реализуется за 25-30 грн/кг.

Источник фото: ua.depositphotos.com