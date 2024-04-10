В Украине подешевела столовая свекла: какие цены на овощ

На этой неделе в Украине отпускные цены на столовую свеклу начали снижаться, поскольку спрос на нее также упал.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным проекта, на сегодняшний день свекла в украинских хозяйствах торгуется за 8-14 грн/кг ($0,21-0,36/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

По словам участников рынка, такое удешевление связано с понижением спроса на эту продукцию. Кроме того, на рынке увеличивается предложение некондиционной свеклы, которую производители стремятся реализовать как можно быстрее.

Сами производители отмечают, что причиной такой ценовой ситуации достаточно сдержанный спрос на столовую свеклу, при этом качество корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается. Даже, несмотря на сокращение запасов столовой свеклы в украинских хозяйствах, фермерам приходится снижать отпускные цены.

Однако даже в таких условиях украинским производителям удается отгружать столовую свеклу в среднем вдвое дороже, чем в первой половине апреля 2023 года.

Цены на овощи борщового набора

В первые дни апреля в Украине на рынке белокочанной капусты наблюдается тенденция снижения спроса и соответственно цен. Главной причиной этого является ее низкое качество овоща в результате длительного хранения.

На украинском рынке снижаются. цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук. Ее продают от 8 до 14 грн. за килограмм.

Что касается импортных помидоров, то они подорожали: в среднем цены выросли на 11%, и на 5 апреля эта продукция оптом в Украине предлагается к продаже по 84-100 грн/кг ($2,15-2,56/кг).