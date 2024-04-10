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В Украине подешевела столовая свекла: какие цены на овощ
На этой неделе в Украине отпускные цены на столовую свеклу начали снижаться, поскольку спрос на нее также упал.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Согласно данным проекта, на сегодняшний день свекла в украинских хозяйствах торгуется за 8-14 грн/кг ($0,21-0,36/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.
По словам участников рынка, такое удешевление связано с понижением спроса на эту продукцию. Кроме того, на рынке увеличивается предложение некондиционной свеклы, которую производители стремятся реализовать как можно быстрее.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сами производители отмечают, что причиной такой ценовой ситуации достаточно сдержанный спрос на столовую свеклу, при этом качество корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается. Даже, несмотря на сокращение запасов столовой свеклы в украинских хозяйствах, фермерам приходится снижать отпускные цены.
Однако даже в таких условиях украинским производителям удается отгружать столовую свеклу в среднем вдвое дороже, чем в первой половине апреля 2023 года.
Цены на овощи борщового набора
В первые дни апреля в Украине на рынке белокочанной капусты наблюдается тенденция снижения спроса и соответственно цен. Главной причиной этого является ее низкое качество овоща в результате длительного хранения.
На украинском рынке снижаются. цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.
Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук. Ее продают от 8 до 14 грн. за килограмм.
Что касается импортных помидоров, то они подорожали: в среднем цены выросли на 11%, и на 5 апреля эта продукция оптом в Украине предлагается к продаже по 84-100 грн/кг ($2,15-2,56/кг).