У скільки обійдеться українцям Великодній кошик у 2024 році

В умовах триваючої повномасштабної війни купівельна спроможність середнього українця, особливо в постраждалих від війни областях, дуже обмежена. Більшість українців будуть змушені економити під час підготовки до Великодня. Деякі відмовляться від дорожчих продуктів, а дехто обмежиться лише традиційними крашанками та паскою.

Про це розповідає директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

За розрахунками науковців, традиційні Великодні страви - паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, масло, сири, хрін та сіль - обійдуться родині з 4 осіб близько 1422,05 грн. Це на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий набір коштував 1208,78 грн.

Вартість паски домашньої випічки складе 179,8 грн за 1 кг, що на 5,8% перевищує ціну 2023 року. Це зумовлено зниженням цін на яйця, цукор та борошно, але зростанням вартості масла, молока, дріжджів та ізюму. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Найдорожчими залишаються м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 200 грн, буженина (0,5 кг) - 250 грн. Ціна сала практично не змінилась. Серед молочних, суттєво подорожчали твердий сир (0,5 кг - 250 грн) та масло (0,5 кг - 194,75 грн).

Порівняно з 2023 роком вартість буженини збільшилася на 14,2 %, домашньої ковбаси – на 14,3 %, сала – на 3,1 %. Порівняно з 2023 роком вартість сиру твердого зросла на 31,9 %, м’якого сиру – на 23,0 %, вершкового масла – на 16,4 %. Ціна хріну (250 г) складе 26 грн (25-29 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) – 3 грн.

Кошик з вином і овочами буде дорожчим

Якщо до традиційного великоднього кошика додати такі продукти як помідори, огірки, яблука та червоне вино "Кагор", його вартість сягне 1652,05 грн, що на 12,9% більше в порівнянні з минулорічним кошиком, вартість якого становила 1463,28 грн.

Ціни на овочі у порівнянні з минулим роком залишилися майже на тому ж рівні. Так, вартість тепличних томатів складає до 50 грн за пів кілограма, а ціни коливаються від 85 до 120 грн за кілограм. Огірки можна придбати за ціною до 55 грн за пів кілограма, з загальною вартістю 90-110 грн за кілограм. Яблука коштують в середньому 11,5 грн за пів кілограма, залежно від сорту, і їхня ціна може варіюватися від 20 до 27 грн за кілограм.

Вартість пляшки церковного вина "Кагор" становить в середньому 150 грн, при цьому ціни можуть коливатися від 100 до 180 грн за пляшку.

Додамо, в аграрному комітеті розповіли, що найближчим часом ціни на основні продукти харчування будуть стабільними і значного підвищення не передбачається, але може здорожчати молочна продукція.