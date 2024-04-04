Більше свинини та курятини: скільки мʼяса споживає один українець за рік

В Україні збільшується поголів’я свиней і птиці в усіх категоріях господарств. У порівнянні з минулим роком кількість свиней зросла на 3%, а птиці – на 2,2%.

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Про це повідомила начальник Управління тваринництва та племінної справи Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Олена Дадус.

Українці надають перевагу свинині і курятині

За словами Дадус, вітчизняні виробники тваринницької продукції практично повністю забезпечують внутрішній ринок продовольства та його переробну складову, а поголів'я свиней та птиці більше зростає на сільськогосподарських підприємствах.

“Торік споживання м’яса в Україні на 1 особу склало 54,7 кг, при мінімальній нормі 52 кг. Прогноз споживання на 2024 рік складає 53,9 кг. Це за рахунок зменшення споживання яловичини. Проте, відбудеться зростання попиту населення на свинину та мʼясо птиці – як найбільш доступних видів м’яса”, - відзначила Дадус.

Зауважимо, у 2023 році українці споживали більше м’яса птиці та яловичини, ніж у 2022-му. Якщо в 2022 році ці показники були на рівні 26,2 кг та 7 кг відповідно, то в 2023 вони зросли до 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини в середньому на одну особу.

Споживання свинини при цьому знизилось – у 2023 році українці в середньому з’їли 19,8 кг свинини, тоді як у 2022 – 20,3 кг.

Імпорт м’яса зменшився, а експорт збільшився

Виробництво м’яса птиці зросло на 5,8% у порівнянні з минулим роком. Саме цей сегмент забезпечує і експортний попит на українську продукцію. Виробництво свинини і яловичини дещо зменшилось, а його темп значно уповільнився.

"Слід зазначити, що за рахунок нарощування власного виробництва м’яса загальний обсяг імпорту м’яса зменшився і при цьому, спостерігається збільшення його експорту", - зауважила Дадус.

Вона додала, що найчастіше українську м’ясну продукцію купували Нідерланди, Саудівська Аравія, Словаччина, Китай, Азербайджан, Велика Британія, Грузія.

Україна ж здебільшого імпортувала м’ясну продукцію з Польщі, Іспанії, Франції, Нідерландів, Данії, Угорщини, Канади.

Свинина у супермаркетах продовжує дешевшати: які ціни

У березні свинина на прилавках національних торговельних мереж була дешевшою ніж місяцем раніше, свідчать підсумки щомісячного моніторингу роздрібних цін на м’ясо Асоціації «Свинарі України».

За підсумками першого місяця весни середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини склала 188,5 грн/кг тобто на 1,2% чи 2,3 грн/кг нижче ніж у лютому.

Так, майже на 5% знизилася ціна свинячого стегна, на 3% подешевшали вирізка та грудинка, лопатка стала доступнішою на 2%. Ціни стейка та корейки не змінилися, тоді як ошийок, навпаки, подорожчав на 3,7%

Джерело фото: ua.depositphotos.com