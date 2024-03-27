В Україні стали менше вирізати корів: які регіони лідирують за кількістю поголів’я

В Україні помітні ознаки поступової стабілізація динаміки поголів’я великої рогатої худоби. Темпи скорочення кількості тварин порівняно до минулорічного періоду сповільнюються, а на сільськогосподарських підприємствах певних областей відбувається певний приріст поголів’я

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Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Скільки корів в Україні

За попередніми даними Держстату, станом на 1 березня 2024 року в присадибному і промисловому секторі Україні утримується 2 млн 254,5 тис. голів ВРХ, у тому числі 1 млн 260,5 тис. корів.

Порівняно до 1 лютого 2024 року, поголів’я ВРХ в Україні збільшилось на 76,6 тис. голів (+3%), а кількість корів збільшилась на 4,7 тис. голів (+0,4%).

За останній рік поголів’я ВРХ скоротилося на 163,5 тис. голів (-7%), у тому числі корів – на 91,6 тис. голів (-7%).

Близько 40% тварин утримується на промислових підприємствах, а 60% – в господарствах населення.

"Помітне певне сповільнення темпів скорочення поголів’я ВРХ порівняно до минулорічного періоду. Для порівняння, станом на 1 березня 2023 року Україна втратила 376,8 тис. голів ВРХ (-16%) і 201,8 тис. корів (-15%) порівняно до аналогічного періоду 2022 року", - зазначив Кухалейшвілі.

За його словами, в промисловому секторі утримується 912,7 тис. голів ВРХ, що на 4,3 тис. голів (+0,5%) більше ніж в лютому 2024 року. Поголів’я корів на підприємствах склало 376,4 тис. голів, що на 700 голів більше (+0,2%) порівняно до минулого місяця.

В присадибному секторі знаходиться 1 млн 341,8 тис. голів ВРХ, що на 72,3 тис. голів (+5%) більше порівняно до 1 лютого 2024 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 березня 2024 року склала 884,1 тис., що на 4 тис. голів (+0,5%) більше ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 136,3 тис. голів (-10%), а кількість корів зменшилася на 77 тис. голів (-9%).

Утримання корів стає дорожчим

Кухалейшвілі зауважує, що скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію.

"Типовою ситуацією для прифронтових регіонів є загибель певної кількості ВРХ внаслідок обстрілів російських окупантів. Достатньо фермерів залишили корів на окупованих територіях. Ці тварини не підлягають обліку або були конфісковані російськими окупантами і продані на м’ясо. Корів, які отримали поранення, фермери відправляють на вибраковку, що також сприяє зменшенню поголів’я", - підкреслив аналітик.

Він зауважив, що багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів.

"Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію. Виробничі витрати зростають швидше ніж ціни на готову продукцію і очікується зростання вартості кормів через подальшу стабілізацію цін на зернові та олійні культури, зростання вартості електроенергії, девальвацію гривні та зниження купівельної спроможності українців", - пояснює експерт.

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Які регіони у лідерах

"Найбільш вразливими до вказаних викликів виявилися господарства населення, де скорочення поголів’я ВРХ відбувається швидшими темпами. В господарствах населення поголів’я ВРХ збільшилось лише в Запорізькій області на 9% за останній рік. Промислові молочно-товарні ферми навпаки виявилися більш стійкими. Згідно Держстату, поголів'я ВРХ збільшилось на сільськогосподарських підприємствах в Закарпатській області на 11%, в Тернопільській області на 11%, в Миколаївській області на 5%, в Полтавській області на 2%, в Хмельницькій області на 2%, порівняно до 1 березня минулого року", - підкреслює Кухалейшвілі.

Він додає, що в регіональному розрізі близько 53% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

Хмельницька область – 214,2 тис. голів;

Полтавська область – 182 тис. голів;

Вінницька область – 177,7 тис. голів;

Тернопільська область – 137,5 тис. голів;

Одеська область – 130,2 тис. голів;

Чернігівська область – 125,5 тис. голів;

Черкаська область – 123,2 тис. голів;

Житомирська область – 114,5 тис. голів.

Виробництво молока сільгосппідприємствами помітно зросло

У січні поточного року виробництво сирого молока зросло на 6,6% порівняно з січнем 2023 року. Це свідчить про збереження позитивної динаміки виробництва молока, незважаючи на січневу варіативність минулих років.

Також в лютому українські експортери наростили обсяги поставок молочних продуктів порівняно з січнем, користуючись зростанням цін на товари на зовнішніх ринках. Найпопулярнішими експортними товарами лютого стали згущене молоко та вершки.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагрополітики, у 2024 році передбачається зниження рентабельності усієї тваринницької продукції через зростання витрат, зокрема на корми та електроенергію.

Зазначимо, кожне четверте домогосподарство України скоротило або зупинило сільськогосподарське виробництво через війну.