В лютому Україна збільшила експорт молочних продуктів

В лютому українські експортери наростили обсяги поставок молочних продуктів порівняно з січнем, користуючись зростанням цін на товари на зовнішніх ринках. Найпопулярнішими експортними товарами лютого стали згущене молоко та вершки.

Про це розповів аналітик Георгій Кухалейшвілі, пише Асоціація виробників молока.

Відповідно до попередніх підсумків Державної служби статистики України, у лютому Україна експортувала 8,5 тис. тонн молочної продукції на загальну суму 16,6 млн доларів США. Це відображає зростання експортних обсягів на 22% і збільшення доходів на 26% порівняно з січнем 2024 року. З початку року обсяги експорту склали 15,13 тис. тонн, що на 3% більше, ніж у аналогічний період минулого року, тоді як виручка знизилася на 14% до майже 29 млн грн.

Найпопулярнішими експортними товарами стали: згущене молоко та вершки (33%), сири (23%), морозиво (13%) та вершкове масло (12%).

Водночас експорт незгущених молока та вершків у лютому скоротився на 14% до 2,23 тис. тонн, проте виручка зросла на 18%. В цьому місяці експорт згущеного молока збільшився на 18% до 2,06 тис. тонн, а виторг зріс на 20% до 5,52 млн доларів, завдяки поставкам у Молдову, Ізраїль і Польщу.

Експорт кисломолочних продуктів (маслянки) зріс на 5% до 311 тонн з виручкою 375 тис. доларів, що на 11% менше порівняно з січнем. Основними імпортерами залишаються Молдова, Вірменія і Грузія.

Також відзначено значне зростання поставок молочної сироватки, яка в лютому склала 2,1 тис. тонн на суму 1,35 млн доларів, що на 56% і 51% більше відповідно порівняно з січнем, з поставками, зокрема, до Китаю, Єгипту, Молдови та на Філіппіни.

Що стосується експорту масла, то у лютому Україна збільшила його до 301 тони, заробивши 1,98 млн доларів. В порівнянні з січнем, фізичні обсяги експорту та доходи від них зросли на 17% та 20% відповідно. Головними покупцями стали США та Грузія, тоді як поставки в Молдову знизилися. Найбільша частина масла була відправлена до Молдови (46%), Азербайджану (26%) та Ізраїлю (15%). Загалом, за перші два місяці 2024 року, експорт вершкового масла знизився на 212% до 553 тон, а дохід скоротився на 166% до 3,55 млн доларів.

Щодо морозива, Україна збільшила його експорт до 629 тон (+56%), але дохід від продажу трохи знизився на 2% до 2,14 млн доларів. Основними ринками збуту стали Німеччина, Молдова, Ізраїль та Болгарія, з новими поставками в Литву, Латвію та інші країни. За два місяці 2024 року обсяги експорту морозива досягли 905 тон (+3%), з доходом у 3,09 млн доларів (+3%).

Повідомляється, що Україна показала зростання у експорті сирів, досягнувши 886 тон у лютому, що на 30% більше ніж місяцем раніше, із доходом в 3,84 млн доларів (+33%). Загальний експорт сирів за два місяці склав 1,5 тис. тон (+13%), з доходом у 6,4 млн доларів (+1%). Також Україна почала експортувати сири до Узбекистану, Ізраїлю, Танзанії та інші країни.

Зауважимо, що через те, що вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам, у січні 2024 року імпорт сиру збільшився на 42%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році.

Раніше аналітики дали прогноз, що у 2024 році імпорт сирів може зрости на 15-20%, що не дозволить вітчизняним сироварам нарощувати виробництво, як це було у 2023 році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com