В феврале Украина увеличила экспорт молочных продуктов

В феврале украинские экспортеры нарастили объем поставок молочных продуктов по сравнению с январем, пользуясь ростом цен на товары на внешних рынках. Самыми популярными экспортными товарами февраля стали сгущенка и сливки.

Об этом рассказал аналитик Георгий Кухалейшвили, пишет Ассоциация производителей молока.

Согласно предварительным итогам Государственной службы статистики Украины, в феврале Украина экспортировала 8,5 тыс. тонн молочной продукции на общую сумму 16,6 млн. долларов США. Это отражает рост экспортных объемов на 22% и рост доходов на 26% по сравнению с январем 2024 года. С начала года объемы экспорта составили 15,13 тыс. тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда как выручка снизилась на 14% до почти 29 млн грн.

Самыми популярными экспортными товарами стали: сгущенка и сливки (33%), сыры (23%), мороженое (13%) и сливочное масло (12%).

В то же время экспорт несгущенного молока и сливок в феврале сократился на 14% до 2,23 тыс. тонн, однако выручка выросла на 18%. В этом месяце экспорт сгущенки увеличился на 18% до 2,06 тыс. тонн, а выручка выросла на 20% до 5,52 млн долларов, благодаря поставкам в Молдову, Израиль и Польшу.

Экспорт кисломолочных продуктов (масленки) вырос на 5% до 311 тонн с выручкой 375 тыс. долларов, что на 11% меньше по сравнению с январем. Основными импортерами остаются Молдова, Армения и Грузия.

Также отмечен значительный рост поставок молочной сыворотки, которая в феврале составила 2,1 тыс. тонн на сумму 1,35 млн долларов, что на 56% и 51% больше соответственно по сравнению с январем, с поставками, в частности, в Китай, Египет, Молдову. и Филиппины.

Что касается экспорта масла, то в феврале Украина увеличила его до 301 тонны, заработав 1,98 млн долларов. По сравнению с январем физические объемы экспорта и доходы от них выросли на 17% и 20% соответственно. Главными покупателями стали США и Грузия, в то время как поставки в Молдову снизились. Наибольшая часть масла была отправлена в Молдову (46%), Азербайджан (26%) и Израиль (15%). В целом за первые два месяца 2024 года экспорт сливочного масла снизился на 212% до 553 тонн, а доход сократился на 166% до 3,55 млн долларов.

Относительно мороженого Украина увеличила его экспорт до 629 тонн (+56%), но доход от продажи немного снизился на 2% до 2,14 млн долларов. Основными рынками сбыта стали Германия, Молдова, Израиль и Болгария с новыми поставками в Литву, Латвию и другие страны. За два месяца 2024 года объемы экспорта мороженого достигли 905 тонн (+3%) с доходом в 3,09 млн долларов (+3%).

Сообщается, что Украина показала рост в экспорте сыров, достигнув 886 тонн в феврале, что на 30% больше, чем месяцем ранее, с доходом в 3,84 млн долларов (+33%). Общий экспорт сыров за два месяца составил 1,5 тыс. тонн (+13%) с доходом в 6,4 млн долларов (+1%). Также Украина начала экспортировать сыры в Узбекистан, Израиль, Танзанию и другие страны.

Заметим, что из-за того, что входная цена импортного европейского сыра после растаможивания все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам, в январе 2024 года импорт сыра увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Ранее аналитики дали прогноз, что в 2024 году импорт сыров может возрасти на 15-20%, что не позволит отечественным сыроварам наращивать производство, как это было в 2023 году.

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