В этом году цены на молоко и молочную продукцию продолжат расти

С середины января 2024 года на украинском рынке молочных продуктов наблюдается активизация объема их продаж, что приводит к повышению цен.

Об этом пишет Инфагро.

Отмечается, что цены на свежие молокопродукты будут продолжать постепенно расти, пока производители не восстановят экономический баланс из-за роста стоимости кормов и сырья. Таким образом, к весне возможно удорожание отдельных видов продукции еще на 5-7%.

Согласно сообщению, несмотря на рост цен экспорт свежих молокопродуктов в прошлом году продолжал стабильно расти. В целом за 2023 год экспорт свежих молокопродуктов вырос на 36%.

Относительно импорта он не был очень выгоден до четвертого квартала. Таким образом, закупки свежих молокопродуктов на внешних рынках в прошлом году сократились на четверть, что привело к тому, что торговый баланс этой категории продукции практически сравнялся.

Цены на молоко достигли максимума

Добавим, уровень цен на молоко-сырье во втором полугодии 2023 существенно вырос как в гривнах, так и в пересчете на евро. В декабре цены превысили 15 грн/кг, а в июле они составили 11.6 грн/кг, то есть цены выросли на 30%.

Подобный уровень цен наблюдался в Украине всего один раз – в ноябре 2021 года – и был результатом существенной ревальвации гривны во второй половине 2021 года.

Заметим, что молоко с лета подорожало уже на четверть, а отпускные цены на сыр удалось увеличить в среднем на 10%. Сейчас рентабельность производства сыра в Украине стала совсем скудной.

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