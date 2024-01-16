Цены на молоко и молочное сырье достигли исторического максимума

Уровень цен на молоко-сырье, являющееся ключевой составляющей стоимости молочных продуктов во втором полугодии 2023 года, существенно вырос как в гривнах, так и в пересчете на евро. В декабре цены превысили 15 грн/кг, а в июле они составили 11.6 грн/кг, то есть цены выросли на 30%.

Об этом сообщает Союз молочных предприятий Украины.

Отмечается, что цены на молоко-сырье в Украине в декабре 2023 года с учетом среднеевропейских базисов поставки и в пересчете на евро (€41,4/100 кг) достигли самого высокого уровня за последние десять лет.

Уровень цен выше €40/100 кг (в том числе €40,7/100 кг) наблюдался в Украине за этот период только один раз – в ноябре 2021 года – и был результатом существенной ревальвации гривны во второй половине 2021 года.

Согласно сообщению, в ноябре 2023 года уровень цен был аналогичным, однако в декабре цены выросли еще на 2%, достигнув исторического максимума.

Это привело к сокращению разницы между ценами в Украине и странах ЕС. Если в апреле-мае цена молока-сырья в Украине составляла 70% среднего показателя по ЕС и, в частности, Польши, то с октября она составляет уже около 90% и постоянно уменьшается.

Этот тренд негативно влияет на ценовую доступность молокопродуктов отечественного производства и, соответственно, их конкурентоспособность и расходы населения на этот вид пищевых продуктов, подчеркивают эксперты.

Что будет с ценами на молоко

Из-за существенного роста закупочных цен на молочное сырье производители свежих молочных продуктов пытаются хоть и постепенно, но увеличивать цены на свою продукцию.

Заметим, что молоко с лета подорожало уже на четверть, а отпускные цены на сыр удалось увеличить в среднем на 10%. Сейчас рентабельность производства сыра в Украине стала совсем скудной.

В последние годы в украинских торговых сетях импортные сыры, в том числе польские, занимают ощутимую часть полок. Украинские сыровары испытывают значительное давление из-за рост конкуренции с польскими сырами. Но если сравнивать цены украинских сыров и товара из Польши, окажется, что последний намного дешевле.

Добавим, экспорт молочных продуктов из Украины снизился в 2023 году почти на 30% по сравнению с 2022 годом, в то время как импорт увеличился более чем на 15%. Поэтому в прошлом году отрицательное сальдо экспорта-импорта составило - $77.2 млн, тогда как в предыдущем 2022 году показатель был положительным - $28.2 млн.

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