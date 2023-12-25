Украинцев предупредили о дальнейшем подорожании молочной продукции

Из-за существенного роста закупочных цен на молочное сырье производители свежих молочных продуктов пытаются хоть и постепенно, но увеличивать цены на свою продукцию.

Об этом сообщает Инфагро.

Как отмечают аналитики, подорожание молочной продукции пока не отразилось на общих продажах, но на рождественские и новогодние праздники спрос всегда падает.

"Цены на свежие молокопродукты будут и дальше расти, несмотря на снижение спроса. Будут вступать в действие протоколы, которые были подписаны с сетями ранее", - прогнозируют аналитики.

Они добавляют, что свежие молокопродукты – единственный товар, экспорт которых вырос в ноябре по сравнению с показателем прошлого года, +53% к ноябрю 2022 года.

"Но все равно масштабными продажи назвать нельзя. Половину экспортируемой цельномолочной продукции составляет ультрапастеризованное молоко", – подчеркивают в Инфагро.

По данным аналитиков, импорт свежих молокопродуктов не увеличился, но это только пока.

"Препятствовало блокирование забастовщиками польской границы. Но уже с января следует рассчитывать на существенное увеличение закупок. Однако серьезной конкуренции отечественным продуктам импортные свежие молокопродукты пока не составят, в отличие от перспективы конкуренции отечественного сыра с импортным ", - отмечают аналитики.

Заметим, что молоко с лета подорожало уже на четверть, а отпускные цены на сыр удалось увеличить в среднем на 10%. Сейчас рентабельность производства сыра в Украине стала совсем мизерной.

В последние годы в украинских торговых сетях импортные сыры, в том числе польские, занимают ощутимую часть полок. Украинские сыровары испытывают значительное давление из-за рост конкуренции с польскими сырами. Но если сравнивать цены украинских сыров и товара из Польши, окажется, что последний намного дешевле.

Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за понижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.

В супермаркетах дорожает молочная продукция

Как показал мониторинг, молоко, кефир и сметана в супермаркетах в среднем подорожали на 3,4% в ноябре и на 10,54% по сравнению с прошлым годом.

Йогурт, сыр кисломолочное и сливочное масло в среднем выросли в цене на 2,7% в ноябре и на 10,4% по сравнению с прошлогодним периодом.

Сыры подорожали на 5,6% в ноябре, за год – на 38,77%. Наибольший рост цены за последний год произошел на сыр Украинский – на 100%.

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