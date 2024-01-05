Украинцы стали употреблять больше импортных и меньше отечественных молочных продуктов

Экспорт молочных продуктов из Украины в стоимостной оценке снизился в 2023 году почти на 30% по сравнению с 2022 годом, в то время как импорт увеличился более чем на 15%. Поэтому в прошлом году отрицательное сальдо экспорта-импорта составило - $77.2 млн, тогда как в предыдущем 2022 году показатель был положительным - $28.2 млн. Таким образом, потребление молочной продукции в прошлом году "вымывало" средства из Украины, сообщает Союз молочных предприятий Украины ( СМПУ).

Организация подчеркивает, что рост импорта в 2023 году происходил почти по всем категориям молочных продуктов. Например, импорт кисломолочных продуктов и сыров существенно превышал экспорт: разница между экспортом и импортом (сальдо) колебалась в пределах от -289 тонн в сентябре до -615 тонн в марте для кисломолочных продуктов и от -1398 тонн в январе до -2902 тонн в декабре для творога.

Импорт сливочного масла в октябре-2023 впервые за год превысил экспорт, а в ноябре продемонстрировал наиболее отрицательное значение сальдо для данной товарной позиции.

Кроме того, в 2023 году существенно на 45% уменьшились объемы экспорта сливочного масла, тогда как по другим видам молокопродуктов они существенно не изменились. В целом вследствие неблагоприятной ценовой конъюнктуры в 2023 году экспортная выручка от продаж этого товара в 2023 году снизилась в 1,4 раза против уровня 2022 года.

"В 2023 году существенно (в 2,4 раза) выросли объемы импорта сливочного масла и молочной сыворотки (в 1,4 раза). Объемы импорта сыров в натуральном выражении остались на том же уровне, однако в стоимостном – выросли на 10%. В целом, это привело к росту объемов импорта более чем в 1,15 раз против уровня предыдущего, 2022 года", - констатирует СМПУ.

Напомним, СМПУ планирует создать евроинтеграционный комитет для разработки стратегии присоединения производителей молочной продукции к рынку Евросоюза.

Задача комитета состоит в подготовке молочного сектора к процессу интеграции на европейский рынок. Для этого будет создана "дорожная карта" для молочных предприятий по присоединению к еврозоне. Ожидается, что комитет согласует ее с коллегами СМПУ в Евросоюзе.

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