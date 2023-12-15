Союз молочных предприятий Украины планирует создать собственный евроинтеграционный комитет

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) планирует создать евроинтеграционный комитет для разработки стратегии присоединения производителей молочной продукции к рынку Евросоюза.

Такое решение было принято на очередном заседании Совета директоров СМПУ.

Участие в мероприятии приняли директор Департамента торговых соглашений и развитие экспорта Минэкономики Украины Александр Жемойда и народный депутат Украины Андрей Богданец. Они наметили круг возможностей по выводу украинской молочной отрасли из кризиса и выразили готовность продолжать свою работу по поддержке отрасли и держать постоянную связь с СМПУ.

Кроме того, исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур сообщил о намерениях СМПУ содействовать молокоперерабатывающим предприятиям в их работе по приведению бизнес-процессов, стандартов и экологических норм к требованиям ЕС. Он подчеркнул, что важным в этом процессе является определение адекватных сроков перехода к европейским правилам и обеспечение доступа к финансовым ресурсам.

"Молочный сектор готовится интегрироваться в ЕС. И бизнес должен понимать, что нужно сделать и в какие сроки, чтобы отвечать требованиям еврорынка. Эти требования понятны и неотвратимы для нас — качество, безопасность, экологичность продукции. Без воплощения этих принципов на производствах мы не сможем присоединиться к молочной европейской семье. Поэтому совет директоров принял решение создать евроинтеграционный комитет, который подготовит бизнес к требованиям ЕС", - комментирует Дидур.

Задача комитета состоит в подготовке молочного сектора к процессу интеграции на европейский рынок. Для этого будет создана "дорожная карта" для молочных предприятий по присоединению к еврозоне. Ожидается, что комитет согласует ее с коллегами СМПУ в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что Союз молочных предприятий Украины планирует в марте 2024 года присоединиться к Европейской молочной ассоциации. Это позволит украинским молочникам донести до европейских организаций и правительств специфику работы отечественных компаний, подчеркнув, что интеграция в Евросоюз должна быть подготовлена с обеих сторон и должна пойти во благо как европейскому бизнесу, так и украинскому.