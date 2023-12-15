Спілка молочних підприємств України планує створити власний євроінтеграційний комітет

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) планує утворити євроінтеграційний комітет для розробки стратегії щодо приєднання виробників молочної продукції до ринку Євросоюзу.

Таке рішення було ухвалено на черговому засідання Ради директорів СМПУ.

Участь у заході взяли директор Департаменту торговельних угод та розвитку експорту Мінекономіки України Олександр Жемойда та народний депутат України Андрій Богданець. Вони окреслили коло можливостей виведення української молочної галузі з кризи та висловили готовність продовжувати свою роботу з підтримки галузі та тримати постійний звʼязок з СМПУ.

Крім того, виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур повідомив про наміри СМПУ сприяти молокопереробним підприємствам у їх роботі з приведення бізнес процесів, стандартів та екологічних норм до вимог ЄС. Він підкреслив, що важливим в цьому процесі є визначення адекватних термінів переходу до європейських правил та забезпечення доступу до фінансових ресурсів.

"Молочний сектор готується інтегруватися до ЄС. І бізнес повинен розуміти, що потрібно зробити і у які строки, щоб відповідати вимогам євроринку. Ці вимоги зрозумілі і невідворотні для нас — якість, безпечність, екологічність продукції. Без втілення цих принципів на виробництвах ми не зможемо приєднатися до молочної європейської сім’ї. Тому рада директорів прийняла рішення створити євроінтеграційний комітет, який підготує бізнес до вимог ЄС", — коментує Дідур.

Задача комітету буде полягати у підготовці молочного сектора до процесу інтеграції на європейський ринок. Для цього буде створена "дорожна карта" для молочних підприємств по приєднанню до єврозони. Очікується, що комітет погодить її з колегами СМПУ в Євросоюзі.

Раніше стало відомо, що Спілка молочних підприємств України планує в березні 2024 року приєднатися до Європейської молочної асоціації. Це дасть змогу українським молочникам донести до європейських організацій та урядів специфіку роботи вітчизняних компаній, підкресливши, що інтеграція до Євросоюзу повинна бути підготовлена з обох сторін та має піти на благо як європейського бізнесу, так і українського.