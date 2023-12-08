Продаж продтоварів під власними брендами перевищив довоєнні показники

Обсяги продажів товарів щоденного вжитку, реалізованих мережами ритейлу під власними торгівельними марками (private label), в Україні в 2023 році не тільки повернулися до довоєнних показників, але і перевищили їх. Про це йдеться в дослідженні компанії NielsenIQ, що спеціалізується на аналізі споживчих ринків.

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Згідно з аналізом компанії, Україна залишається одним з світових лідерів по споживанню товарів власних брендів, що не потребують додаткового просування і тому мають меншу собівартість. Станом на серпень 2023 року частка продажів таких брендів на ринку досягла 36%, перевищивши показник аналогічного періоду 2021 року в 33%, тоді як в 2022 році цей показник скоротився до 9%.

Збільшення частки власних брендів за вказаний період відбулось в багатьох групах харчових продуктів, а саме:

Найменування товарної категорії Частка брендів private label Ріст частки в 2023 році до 2021 року, % Середній дисконт, з яким продаються товари private label, % Сир твердий 63 4 -21 Заморожена риба і морепродукти 59 8 -23 Риба і морепродукти, готові до вживання 58 3 -21 Морозиво 53 6 -28 Олія харчова 51 18 -19 Кондитерські вироби, бісквіти 48 8 -20 Майонез 48 11 -22 Шоколад 50 4 -28 Горілка 42 21 -15 Молоко 37 4 -14

При цьому збільшення частки private label дає скоріше негативний ефект для продовольчого ритейлу, оскільки не призводить до зростання середнього чеку і прибутків мереж.

Чому росте сегмент private label?

Згідно з даними дослідження NielsenIQ, в умовах війни 90% громадян України відмітили ріст цін на продукти щоденного вжитку, і ті ж самі 90% українців почали економити на них в тій чи іншій мірі.

Попри продовження повномасштабної війни, українська категорія власних брендів зростає, бо дає споживачам змогу закривати свої потреби в умовах зниження купівельної спроможності. Загалом перевагою private label є більша мобільність та гнучкість таких товарів щодо кон’юнктури ринку, особливо в сегменті продовольчих товарів.

Майже кожний український ритейлер має кілька власних брендів, які охоплюють від кількох десятків чи сотень до тисяч товарних позицій. Здебільшого це продуктові товари, засоби для догляду та гігієни, аптечний асортимент (чаї та БАДи), побутова та будівельна техніка, корм для тварин та багато іншого.

Більше про зміни на українському ринку товарів щоденного вжитку і скорочення продажів, яке випереджає скорочення населення країни читайте в статті "Продовольчий ритейл за час війни: як змінились ціни, на чому покупцям вдається зекономити?"

Джерело фото: ua.depositphotos.com