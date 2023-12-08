Продажи продтоваров под собственными брендами превысили довоенные показатели

Продажи товаров ежедневного потребления, реализуемых сетями ритейла под собственными торговыми марками (private label), в Украине в 2023 году не только вернулись к довоенным показателям, но и превысили их. Об этом говорится в исследовании компании NielsenIQ, специализирующейся на анализе потребительских рынков.

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Согласно анализу компании, Украина остается одним из мировых лидеров по потреблению товаров собственных брендов, не требующих дополнительного продвижения и потому имеющих меньшую себестоимость. По состоянию на август 2023 года доля таких брендов на рынке достигла 36%, превысив показатель аналогичного периода 2021 года в 33%, тогда как в 2022 году этот показатель сократился до 9%.

Увеличение доли собственных брендов за указанный период произошло во многих группах пищевых продуктов, а именно:

Наименование товарной категории Доля брендов private label Рост доли в 2023 году до 2021 года, % Средний дисконт, с которым продаются товары private label, % Сыр твердый 63 4 -21 Замороженная рыба и морепродукты 59 8 -23 Рыба и морепродукты, готовые к употреблению 58 3 -21 Мороженое 53 6 -28 Масло пищевое 51 18 -19 Кондитерские изделия, бисквиты 48 8 -20 Майонез 48 11 -22 Шоколад 50 4 -28 Водка 42 21 -15 Молоко 37 4 -14

При этом увеличение доли private label дает скорее отрицательный эффект для продовольственного ритейла, поскольку не приводит к росту среднего чека и прибылей сетей.

Почему растет сегмент private label?

Согласно данным исследования NielsenIQ, в условиях войны 90% граждан Украины отметили рост цен на продукты ежедневного потребления, и те же 90% украинцев начали экономить на них в той или иной степени.

Несмотря на продолжение полномасштабной войны, украинская категория собственных брендов растет, потому что позволяет потребителям закрывать свои потребности в условиях снижения покупательной способности. В целом преимуществом private label является большая мобильность и гибкость таких товаров относительно конъюнктуры рынка, особенно в сегменте продовольственных товаров.

Почти у каждого украинского ритейлера есть несколько собственных брендов, которые охватывают от нескольких десятков или сотен до тысяч товарных позиций. В основном это продуктовые товары, средства по уходу и гигиене, аптечный ассортимент (чаи и БАДы), бытовая и строительная техника, корм для животных и многое другое.

Больше об изменениях на украинском рынке товаров ежедневного потребления и сокращении продаж, которое опережает сокращение населения страны читайте в статье "Продовольственный ритейл за время войны: как изменились цены, на чем покупателям удается экономить".

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