- Категория
- Ритейл
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Продажи продтоваров под собственными брендами превысили довоенные показатели
Продажи товаров ежедневного потребления, реализуемых сетями ритейла под собственными торговыми марками (private label), в Украине в 2023 году не только вернулись к довоенным показателям, но и превысили их. Об этом говорится в исследовании компании NielsenIQ, специализирующейся на анализе потребительских рынков.
Согласно анализу компании, Украина остается одним из мировых лидеров по потреблению товаров собственных брендов, не требующих дополнительного продвижения и потому имеющих меньшую себестоимость. По состоянию на август 2023 года доля таких брендов на рынке достигла 36%, превысив показатель аналогичного периода 2021 года в 33%, тогда как в 2022 году этот показатель сократился до 9%.
Увеличение доли собственных брендов за указанный период произошло во многих группах пищевых продуктов, а именно:
|Наименование товарной категории
|Доля брендов private label
|Рост доли в 2023 году до 2021 года, %
|Средний дисконт, с которым продаются товары private label, %
|Сыр твердый
|63
|4
|-21
|Замороженная рыба и морепродукты
|59
|8
|-23
|Рыба и морепродукты, готовые к употреблению
|58
|3
|-21
|Мороженое
|53
|6
|-28
|Масло пищевое
|51
|18
|-19
|Кондитерские изделия, бисквиты
|48
|8
|-20
|Майонез
|48
|11
|-22
|Шоколад
|50
|4
|-28
|Водка
|42
|21
|-15
|Молоко
|37
|4
|-14
При этом увеличение доли private label дает скорее отрицательный эффект для продовольственного ритейла, поскольку не приводит к росту среднего чека и прибылей сетей.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Почему растет сегмент private label?
Согласно данным исследования NielsenIQ, в условиях войны 90% граждан Украины отметили рост цен на продукты ежедневного потребления, и те же 90% украинцев начали экономить на них в той или иной степени.
Несмотря на продолжение полномасштабной войны, украинская категория собственных брендов растет, потому что позволяет потребителям закрывать свои потребности в условиях снижения покупательной способности. В целом преимуществом private label является большая мобильность и гибкость таких товаров относительно конъюнктуры рынка, особенно в сегменте продовольственных товаров.
Почти у каждого украинского ритейлера есть несколько собственных брендов, которые охватывают от нескольких десятков или сотен до тысяч товарных позиций. В основном это продуктовые товары, средства по уходу и гигиене, аптечный ассортимент (чаи и БАДы), бытовая и строительная техника, корм для животных и многое другое.
Больше об изменениях на украинском рынке товаров ежедневного потребления и сокращении продаж, которое опережает сокращение населения страны читайте в статье "Продовольственный ритейл за время войны: как изменились цены, на чем покупателям удается экономить".
Источник фото: ua.depositphotos.com