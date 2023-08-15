Вистояти та реалізувати: як ритейл продовжує розвивати бізнес під час великої війни

Порушені логістичні ланцюжки, обстріли магазинів та інфраструктури, окупація міст, міграція людей призвели до того, що бізнесу прийшлося запроваджувати миттєві антикризові заходи, щоб зберегтися та продовжувати забезпечувати людей роботою, а покупців - товарами. Розповідаємо, як попри втрати через війну та небезпеку великі гравці на ринку ритейлу продовжують працювати, допомагати суспільству та забезпечувати необхідними товарами

За даними щомісячного дослідження, яке регулярно проводиться серед членів Асоціації рітейлерів України, з 21 березня 2022 року методом онлайн-опитування майже сотні власників та CEO підприємств по всій Україні, наразі закритими лишається тільки 1% торгових об’єктів/магазинів. За півтора року війни цей показник зменшився на 28%.

В номінації "Опора тилу" рейтингу "Антикрихкість" перемогли компанії АТБ, Eva, Varus, Мʼясомаркет та Епіцентр

Активне відновлення рітейлу почалось у квітні 2022 року і продовжується досі. З початку 2023 року загальний показник працюючих магазинів покращився на 5%, тобто приблизно по одному відсотку на місяць. Це означає, що сотні магазинів вже відновили свою роботу.

EVA: вистояли та планують відкрити 50 нових магазинів в Україні

Коли почали з’являтись повідомлення про те, що росія планує вторгнення в Україну, в компанії EVA пропрацювали можливі сценарії на випадок відсутності пального, світла або зв’язку. Вдалось також підготувати запаси палива та придбали матеріали, щоб у разі небезпеки закрити фасади магазинів. Ще були підготовлені хостели і бомбосховища для працівників на розподільчих центрах в Броварах і Львові, які пізніше стали в пригоді.

Вже під час вторгнення компанії вдалось оптимізувати логістичні процеси, тимчасово замістити товари міжнародних брендів власним імпортом. В компанії активно працювали над тим, щоб підтримували роботу торгових точок там, де це було можливо.

Компанія зазнала збитків на 360 млн грн в товарних запасах та обладнанні через обстріли росіян та окупацію, однак бізнес вистояв і наразі працює більше 1 тис магазинів по всій Україні. До кінця року EVA планує відкрити ще 50 магазинів в центрі та на заході України. Також планується запуск нового мобільного додатку, добудова і автоматизація складів, відкриття нового хабу під e-commerce на базі існуючого розподільчого центру у Дніпрі. Ще в компанії працюватимуть над вдосконаленням бізнес-процесів та оптимізацією управління запасами. Водночас компанія буде продовжувати підтримувати українських захисників.

АТБ: усі безпрецедентні випробування загартували ритейл

З самого початку військового вторгнення для забезпечення продовольчої безпеки країни АТБ перейшла на особливий режим роботи 24/7, без вихідних та свят. Були внесені корективи у логістичні ланцюжки та вдалось запустити власні прямі постачання продуктів та побутових товарів з Польщі, країн Балтії та Туреччини. Коли сухопутний кордон майже стояв через масову міграцію та різкий запуск гуманітарних вантажів, доводилось у контакті з урядовими та силовими структурами в ручному режимі формувати «зелені» коридори для доставляння продуктів в Україну. В компанії зазначають, що зараз ситуація суттєво покращилась.

Через війну компанія зазнала збитків. Так, за попередніми оцінками, збитки АТБ становлять мільярди гривень. До початку військового вторгнення у різних куточках України працювало понад 1300 сучасних дискаунтерів АТБ, але понад дві сотні з них було зруйновано ворожими обстрілами чи опинилися на тимчасово окупованих територіях. Проте компанія активно відновлює торговельну мережу та будує нові магазини у центральному, північному та західному регіонах з урахуванням усіх вимог безпеки.

Також було майже знищено два розподільчі центри компанії на Київщині, які обслуговували центральні регіони, Київську і Чернігівську області. Аналогічний РЦ на Херсонщині потрапив на тимчасово непідконтрольну територію, був розграбований та зазнав руйнувань. Щоб безперебійно поставляти продукти до магазинів компанія прийняла рішення перерозподілити навантаження між іншими РЦ. Паралельно було обладнано нові тимчасові майданчики.

Вже цього року АТБ запускає роботу нових розподільчих центрів та планує відновлення та розширення торгівельної мережі, розвиток власних торговельних марок та підтримувати ЗСУ.

Varus: досягти перемоги можна лише спільними зусиллями

У грудні 2021 року в компанії усвідомили, що може бути велика війна, тому почали готуватись. Коли пролунали перші вибухи в лютому 2022-го у Varus прийняли рішення зачинити деякі магазини з міркувань безпеки, але пекарі все одно були готові виходити на роботу, щоб випікати людям хліб.

В перші дні стало зрозуміло, що всі процеси в компанії потрібно розбудовувати. В результаті були відкориговані графіки роботи індивідуально під кожну людину. Співробітники, які живуть далеко від магазинів, працювали у першу зміну, щоб встигнути дістатися додому до комендантської години. Інші працювали переважно у вечірній час.

У Varus зазначили, коли закрилось багато підприємств, люди, які втратили роботу, прийшли до них. Вже станом на 2023 рік Varus серед лідерів за кількістю робочих місць для вимушених переселенців (ВПО). Так, за 15 місяців повномасштабного вторгнення мережа супермаркетів Varus працевлаштувала 730 ВПО.

Новим працівникам з категорії ВПО пропонують різні посади: від касирів, вантажників і кухарів до адміністраторів та керівників. Крім того, компанія надає лінійному персоналу можливість обрати новий вектор для розвитку та перекваліфікуватись, наприклад, з касира на пекаря. У Varus впевнені, що тільки об’єднані зусилля держави та бізнесу в цьому напрямку можуть стати рушійною силою для відновлення економіки України.

Компанія Varus, як і багато інших бізнесів, зазнали збитків через війну. В перші тижні березня 2022 року були втрачені 15 000 - 20 000 кв. м складських площ, де було знищено багато товарів. Компанія не відновлювала знищені склади, а переїхала в нові. В результаті прийшлось перелаштовувати логістичні ланцюги постачання. Крім того, деякі магазини ще знаходяться в окупації, а деякі - пошкоджені через обстріли. В компанії зазначають, що збитки через війну колосальні.

Зараз Varus відкриває нові магазини в Україні, будує склади, інвестує мільярди гривень, підтримує населення та військових. Як зазначає засновник компанії Руслан Шостак, процес розвитку має бути постійним, незалежно від того, що відбувається навколо.

Кавер: Сергій Дода, Delo.ua