У січні виробництво молока сільгосппідприємствами помітно зросло

У січні поточного року виробництво сирого молока зросло на 6,6% порівняно з січнем 2023 року. Це свідчить про збереження позитивної динаміки виробництва молока, незважаючи на січневу варіативність минулих років.

Про це пише ІнфАГРО.

Згідно з повідомленням, станом на 1 лютого кількість корів в Україні знизилась до 1,26 млн голів, що на 6,7% менше порівняно з минулим роком, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах — до 0,38 млн голів, зменшившись на 3,9%.

При цьому, зростання пропозиції сирого молока при спаді поголів'я свідчить про підвищення продуктивності завдяки доступності кормів та зміні структури господарств на користь більш великих та ефективних виробників.

Видання також зазначає, що у січні загальний обсяг виробництва молока всіма категоріями господарств склав 456 тис. тонн, що на 0,3% менше, ніж у січні минулого року.

У березні очікується сезонне збільшення обсягів молока для переробки, однак, через стале зниження виробництва малими господарствами, значних змін на ринку не передбачається. Втім, торговельні обмеження, коливання цін на масло в ЄС та динаміка курсу гривні можуть сприяти збереженню високих закупівельних цін на молоко і в наступному місяці.

Ціни на молоко продовжать зростати

З середини січня 2024 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається активізування обсягу продажів, що призводить до підвищення цін.

Ціни на свіжі молокопродукти будуть продовжувати поступово зростати, поки виробники не відновлять економічний баланс через зростання вартості кормів і сировини. Таким чином, до весни можливе подорожчання окремих видів продукції ще на 5-7%.

16 січня рівень цін на молоко-сировину, що є ключовою складовою вартості молочних продуктів у другому півріччі 2023 року суттєво зріс як у гривнях, так і в перерахунку на євро. У грудні ціни перевищили 15 грн/кг, а у липні вони становили 11.6 грн/кг, тобто ціни зросли на 30%.

Зауважимо, молоко з літа подорожчало вже на чверть, а відпускні ціни на сир вдалося збільшити в середньому на 10%. Наразі рентабельність виробництва сиру в Україні стала зовсім мізерною. Через те, що вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам, у січні 2024 року імпорт сиру збільшився на 42%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році.

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