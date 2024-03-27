В Украине стали меньше вырезать коров: какие регионы лидируют по количеству поголовья

В Украине заметны признаки постепенной стабилизации динамики поголовья крупного рогатого скота. Темпы сокращения количества животных по сравнению с прошлогодним периодом замедляются, а на сельскохозяйственных предприятиях определенных областей происходит определенный прирост поголовья

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Сколько коров в Украине

По предварительным данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2024 года в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 млн 254,5 тыс. голов КРС, в том числе 1 млн 260,5 тыс. коров.

По сравнению с 1 февраля 2024 года, поголовье КРС в Украине увеличилось на 76,6 тыс. голов (+3%), а количество коров увеличилось на 4,7 тыс. голов (+0,4%).

За последний год поголовье КРС сократилось на 163,5 тыс. голов (-7%), в том числе коров – на 91,6 тыс. голов (-7%).

Около 40% животных содержатся на промышленных предприятиях, а 60% – в хозяйствах населения.

"Заметно определенное замедление темпов сокращения поголовья КРС по сравнению с прошлогодним периодом. Для сравнения, по состоянию на 1 марта 2023 года Украина потеряла 376,8 тыс. голов КРС (-16%) и 201,8 тыс. коров (-15%) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - отметил Кухалейшвили.

По его словам, в промышленном секторе содержится 912,7 тыс. голов КРС, что на 4,3 тыс. голов (+0,5%) больше, чем в феврале 2024 года. Поголовье коров на предприятиях составило 376,4 тыс. голов, что на 700 голов больше (+0,2%) по сравнению с прошлым месяцем.

В приусадебном секторе находится 1 млн 341,8 тыс. голов КРС, что на 72,3 тыс. голов (+5%) больше по сравнению с 1 февраля 2024 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 марта 2024 года составило 884,1 тыс., что на 4 тыс. голов (+0,5%) больше месяца назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 136,3 тыс. голов (-10%), а количество коров уменьшилось на 77 тыс. голов (-9%).

Содержание коров становится дороже

Кухолейшвили отмечает, что сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война лишь усугубила ситуацию.

"Типичной ситуацией для прифронтовых регионов является гибель определенного количества КРС вследствие обстрелов российских оккупантов. Достаточно фермеров оставили коров на оккупированных территориях. Эти животные не подлежат учету или были конфискованы российскими оккупантами и проданы на мясо", - подчеркнул аналитик.

Он отметил, что многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств.

"Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии. Производственные расходы растут быстрее цены на готовую продукцию и ожидается рост стоимости кормов из-за дальнейшей стабилизации цен на зерновые и масличные культуры, роста стоимости электроэнергии, девальвацию гривны и снижение покупательной способности украинцев", – объясняет эксперт.

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Какие регионы в лидерах

"Наиболее уязвимыми к указанным вызовам оказались хозяйства населения, где сокращение поголовья КРС происходит более быстрыми темпами. В хозяйствах населения поголовье КРС увеличилось только в Запорожской области на 9% за последний год. Промышленные молочно-товарные фермы наоборот оказались более устойчивыми. Согласно Госстата, поголовье КРС увеличилось на сельскохозяйственных предприятиях в Закарпатской области на 11%, в Тернопольской области на 11%, в Николаевской области на 5%, в Полтавской области на 2%, в Хмельницкой области на 2%, по сравнению с 1 марта прошлого года", - подчеркивает Кухалейшвили.

Он добавляет, что в региональном разрезе около 53% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Хмельницкая область – 214,2 тыс. голов;

Полтавская область – 182 тыс. голов;

Винницкая область – 177,7 тыс. голов;

Тернопольская область – 137,5 тыс. голов;

Одесская область – 130,2 тыс. голов;

Черниговская область – 125,5 тыс. голов;

Черкасская область – 123,2 тыс. голов;

Житомирская область – 114,5 тыс. голов.

Производство молока сельхозпредприятиями заметно выросло

В январе текущего года производство сырого молока выросло на 6,6% по сравнению с январем 2023 года. Это свидетельствует о сохранении положительной динамики производства молока, несмотря на январскую вариативность прошлых лет.

Также в феврале украинские экспортеры нарастили объем поставок молочных продуктов по сравнению с январем, пользуясь ростом цен на товары на внешних рынках. Самыми популярными экспортными товарами февраля стали сгущенка и сливки.

Напомним, по прогнозам Минагрополитики, в 2024 году предполагается снижение рентабельности всей животноводческой продукции из-за роста затрат, в том числе на корма и электроэнергию.

Отметим, каждое четвертое домохозяйство Украины сократило или остановило сельскохозяйственное производство из-за войны.